التعليق الأول من حسن حسني حول تدهور حالته الصحية

عالم الفن

استغل الفنان الكبير حسن حسني تواجده في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، حيث تم تكريمه في حفل الإفتتاح، ليتحدث عن الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول تدهور حالته الصحية، واستخدامه كرسياً متحركاً أحياناً.

وتواصل حسني مع الإعلاميين والصحافيين المتواجدين في المهرجان ليعبر لهم عن سخريته من هذه الشائعات، وقال في تعليق له عن حالته الصحية: "أنا بخير .. وصحتي حديد ولا أعاني من أي مشاكل صحية" .

يذكر أن الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ السينمائي، يشارك فيها نخبة من النجوم منهم، ليلى علوي وشريف منير ورانيا يوسف.