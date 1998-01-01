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التعليق الأول من حسن حسني حول تدهور حالته الصحية

الإثنين 05 مارس 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليق الأول من حسن حسني حول تدهور حالته الصحية



عالم الفن

استغل الفنان الكبير حسن حسني تواجده في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، حيث تم تكريمه في حفل الإفتتاح، ليتحدث عن الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول تدهور حالته الصحية، واستخدامه كرسياً متحركاً أحياناً. 

وتواصل حسني مع الإعلاميين والصحافيين المتواجدين في المهرجان ليعبر لهم عن سخريته من هذه الشائعات، وقال في تعليق له عن حالته الصحية: "أنا بخير .. وصحتي حديد ولا أعاني من أي مشاكل صحية" .

يذكر أن الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ السينمائي، يشارك فيها نخبة من النجوم منهم، ليلى علوي وشريف منير ورانيا يوسف.

#حسن حسني #كرسي متحرك

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