واتساب تمدد فترة حذف الرسائل المرسلة لأكثر من ساعة

وكالات / سما /

في نوفمبر الماضي أتاحت واتساب خاصية حذف الرسائل المرسلة من قبلك من أجهزة المتلقين أيضًا لكن خلال مدة 7 دقائق فقط، والآن قررت الخدمة توسيعها لفترة تزيد عن ساعة كاملة يمكن خلالها حذف رسالتك من أجهزة الجميع وليس فقط من جهازك.

سابقًا كانت الخدمة تدعم حذف الرسائل خلال 420 ثانية فقط أي 7 دقائق كاملة، أما الآن أصبحت تدعم الحذف خلال 4096 ثانية أي 68 دقيقة أي ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية، وهذا وقت أكثر من كافي برأي لحذف الرسائل من أجهزة كافة المتلقين.

هذا التمديد متاح حالياً في النسخة التجريبية رقم 2.18.69 من التطبيق على أندرويد وستتاح لاحقاً على النسخة النهائية لأجهزة أندرويد و آيفون.

كما أظهرت النسخ التجريبية الأخيرة اختبارات جديدة تجريها واتساب من بينها إضافة وصف للمجموعات بحيث يمكن لأي شخص الضغط على اسم المجموعة لقراءة وصف حولها بالتالي معرفة اهتمامات المجموعة قبل المشاركة فيها. والملاحظ أنه حاليًا يمكن لأي شخص إضافة وصف للمجموعة وليس فقط المدراء، لكن هذا قد يتغير لاحقًا.

كانت واتساب قد اختبرت سابقًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التأشير على أي رسالة أنها معاد إرسالها إليه Forwarded message. وهذا سيساعد من تقليل الرسائل المزعجة أو على الأقل إبرازها بعلامة خاصة ما يتيح للمستخدم معرفة أنها رسالة متداولة بين الناس وليست من كتابة وتأليف المستخدم المرسل.