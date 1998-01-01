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آبل تخطط لإطلاق نسخة رخيصة من MacBook Air

الإثنين 05 مارس 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تخطط لإطلاق نسخة رخيصة من MacBook Air



وكالات / سما /

يعتبر الحاسب المحمول MacBook Air من بين أكثر حواسب آبل المحمولة شعبية نظراً لإنخفاض سعرها مقارنة بالبقية، وآبل تريد تخفيض سعره أكثر مقارنة مع 999 دولار حالياً عبر إصدار جديد من المتوقع إطلاقه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

بحسب المحلل Ming-Chi Kuo الشهير بدقة تسريباته فإن آبل ستطلق نسخة جديدة من قياس 13 بوصة بسعر أقل من الحالي. يبدو أن آبل مقتنعة بأن تخفيض سعر الحاسب سيرفع من مبيعاته أكثر.

وتصادف هذه السنة مرور عشرة أعوام على إطلاق حواسب الماك بوك المحمولة. وحدّثت آبل العام الماضي حاسب ماك بوك آير بمعالج أسرع تردده 1.8 غيغاهرتز وحددت سعر 999 دولار لبيعه.

ويعتبر حاسب ماك بوك آير خياراً مناسباً للمستخدمين ذوي الاستخدام المتوسط والمعتدل الذي لا يحتاج لقدرات معالجة كبيرة لإستخدامات التصميم والمونتاج، بل فقط تصفح الإنترنت وبعض الأمور البسيطة مثل إنشاء وتحرير المستندات، ويتميز بخفة وزنه ونحافته الكبيرة ما يجعله خياراً مثالياً للطلاب.

#آبل #الحاسب المحمول

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