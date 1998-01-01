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أمازون تتوقف عن بيع منتجات Nest

الإثنين 05 مارس 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمازون تتوقف عن بيع منتجات Nest



وكالات / سما /

 رفضت أمازون العام الماضي إدراج بعض منتجات شركة Nest الجديدة في متجرها في خطوة استباقية لإيقاف بيع كافة منتجات الشركة الآن.

بحسب تقرير جديد فإن أمازون قررت إيقاف بيع كافة منتجات Nest وهي الآن في مرحلة تصفية المخزون الموجود فقط وبعد إنتهائه لن تتاح أية كميات جديدة للشراء.

لا نعلم إن كان سيسمح للباعة المستقلون مواصلة بيع منتجات Nest أيضاً عبر أمازون، أم ستمنعهم أيضاً. وترفض الشركة المملوكة لقوقل هذه المعاملة من أمازون حيث أنها تريد إما بيع كافة منتجاتها أو التوقف عن البيع بالكامل.

وحالياً توفر أمازون العديد من منتجات الشركة ضمن خدمة برايم، لكن علاقة أمازون مع منتجات قوقل ليست ممتازة دائماً إذ سبق لها أن رفضت بيع المساعد الصوتي المنزلي Google Home و هواتف بكسل، لكنها أعادت بيع بعض المنتجات مثل كروم كاست بعد إيقافها أيضاً.

الجدير بالذكر أن أمازون استحوذت على شركة Ring بقيمة مليار دولار لتقديم كاميرات المراقبة المنزلية والأجراس المنزلية الذكية، وهي منتجات تنافس بعضها شركة Nest.

#أمازون #نيست

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