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غاباي: يجب أن ننفصل عن الفلسطينيين وتكون لهم دولة منزوعة السلاح

الإثنين 05 مارس 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غاباي: يجب أن ننفصل عن الفلسطينيين وتكون لهم دولة منزوعة السلاح



القدس المحتلة / سما /

 قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، آفي غاباي في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، أنه يجب الانفصال عن الفلسطينيين وإقامة دولة لهم منزوعة السلاح.

وشدد غاباي خلال كلمة له أمام منظمة "إيباك" في واشنطن، على ضرورة أن تكون دولة إسرائيل ديمقراطية وذات أغلبية يهودية.

ودعا غاباي، الفلسطينيين إلى ضرورة وقف التحريض فورا باعتباره معادٍ للسامية ويؤدي إلى زيادة الهجمات ويبقي الإسرائيليين بعيدا عن حلم السلام. وفق قوله. داعيا السلطة الفلسطينية لوقف دفع الأموال لعوائل منفذي الهجمات.

وأضاف "من جانبنا يجب وقف البناء خارج الكتل الاستيطانية، ووقف بناء البؤر والثناء على المستوطنات المعزولة لأنها لا تملك قيمة أمنية لدولة إسرائيل".

وتابع "لن نتنازل أبدا عن أمن بلادنا، يجب أن نعتمد سياسة أمنية حازمة وأن لا نسمح لأي نظام بالإضرار بنا". مشددا على أنه لن يتم السماح لإيران بتسليح نفسها بالسلاح النووي، وأنه لن يسمح لحزب الله بمهاجمة سكان الشمال، كما أنه لن يسمح لحماس بمحاولة الإضرار بسكان الجنوب، كما قال.

وواصل "حتى في أوقات السلم يجب أن تستمر إسرائيل في أن تكون أقوى قوة عسكرية بالمنطقة جوا وبحرا وبرا وحتى عبر الانترنت". مشيدا بالتحالف المهم مع الولايات المتحدة الأميركية والحفاظ عليه كذخر استراتيجي مهم لأمن إسرائيل.

#غاباي #دولة #فلسطينية

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