انهيار ارضي.. والشارع ينشق الى نصفين

وكالات / سما /

اضطر سائقو السيارات إلى التوقف بشكل مفاجئ، بعد أن انشق الأسفلت إلى نصفين على إحدى الطرق الإسبانيَة، وقد وثق اللحظة أحد السائقين بهاتفه الذكي.

وتجمعت السيارات على جانبي الطريق في مدينة “كوستا ديل سول”، بعد انهيار أرضيَ تسبب في إحداث ثقب واسع وعميق خطير، حال دون استمرار الحركة المرورية.

ووقع الانهيار وسط هطول كثيف للأمطار، حيث تشهد أوروبا هذه الأيام طقسًا سيئًا لم تعهده منذ عقود.

ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، ودعا أعضاء المجالس المعارضة للحزب الحاكم في البلاد إلى ضرورة التحرك من إصلاح الضرر على الفور، واتهموا الحكومة بالتخلي عنهم.

وذكرت تقارير محليَة أن إصلاح الطريق قد يحتاج شهرًا كاملًا قبل أن يعاد فتحه أمام حركة المرور.