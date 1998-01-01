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المنتخب الفلسطيني يصل الى جدة

الإثنين 05 مارس 2018 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب الفلسطيني يصل الى جدة



رام الله / سما /

وصل صباح اليوم المنتخب الفلسطيني الى مدينة جدة في طريقه الى الطائف لخوض المرحلة الثانية من معسكره التدريبي الذي انطلق في الجزائر نهاية شباط الماضي في إطار التحضيرات لمواجهة نظيره العُماني، يوم 27 آذار الحالي، لحساب ختام دور المجموعات، من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019 بالإمارات.

واختتم المنتخب معسكره التدريبي المغلق في الجزائر، والذي امتد لعشرة أيام، في المدينة الرياضية "سيدي موسى".

وتستمر المرحلة الثانية من الإعداد، حتى 20 آذار.

وكان المنتخب الفلسطيني، قد تغلب وديًا على الأولمبي الجزائري، بهدف دون رد، سجله اللاعب سامح مراعبة.

وقاد المدير الفني البوليفي، خوليو سيزار، المنتخب الفلسطيني، في أول ظهور رسمي له، بعد التعاقد معه.

وينتظر أن تشهد المرحلة الثانية، فرصة جديدة للجهاز الفني، للتعرف أكثر على اللاعبين، بعد رحيل المدرب الوطني، عبد الناصر بركات، الذي يتولى حاليا منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

#المنتخب الفلسطيني #جدة

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