اليويفا يرضخ لضغوط سان جيرمان بما يخص حكم مواجهة ريال مدريد

وكالات / سما /

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً يستعرض بعض الإحصائيات المهمة عن الحكم الذي سيدير مواجهة القمة بين ريال مدريد ومضيفه باريس سان جيرمان يوم غد الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تعيين الحكم الألماني فيليكس بريش لإدارة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان غداً، علماً أنه سبق أن أدار 7 مباريات للريال و3 مواجهات للفريق الباريسي.

وكان باريس سان جيرمان قد وجه انتقادات لاذعة للحكم جيانلوكا روكي الذي أدر مباراة الذهاب بين الفريقين، وقال أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس قبل بضعة أيام “نريد حكم استثنائي في لقاء العودة”.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن اليويفا يبدو أنه نظر في شكاوي باريس سان جيرمان قبل اختياره للحكم، مشيرة إلى أن بريش من الحكام الذي يتأثرون بعاملي الأرض والجمهور، فهو دائماً يكون أكثر قسوة على الضيوف وأكثر تساهلاً على أصحاب الأرض.

وتشير الأرقام إلى أن بريش يحتسب 0.08 بطاقة حمراء على أصحاب الأرض مقابل 0.16 بطاقة حمراء يحتسبها روكي حكم مباراة الذهاب، وهي إحصائية تصب في مصلحة النادي الباريسي.

كما يحتسب بريش 0.10 ركلة جزاء فقط للفريق الزائر مقابل 0.16 ركلة يحتسبها روكي، كذلك يشهر بريش 2.11 بطاقة صفراء على الفريق الضيف، بينما يشهر 1.74 بطاقة صفراء على أصحاب الأرض.

ورغم كلك هذه الإحصائيات التي تلعب في مصلحة سان يجرمان، إلى أن ريال مدريد لم يسبق له الخسارة مع الحكم بريش خلال 7 مباريات أدارها في دوري أبطال أوروبا كان آخرها نهائي كارديف الموسم الماضي عندما انتصر الريال على يوفنتوس برباعية مقابل هدف.

وحقق ريال مدريد 5 انتصارات في المباريات التي أدارها بريش وتعادل في مناسبتين فقط، ولم يتلقى الفريق أي هزيمة.