ويليان يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي

وكالات / سما /

أكد البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا لاعب تشيلسي, سعادته بالوجود ضمن صفوف النادي اللندني, وعدم تطلعه للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وظهر ويليان بمستوى مميز مع تشيلسي هذا الموسم، ليرتبط اسمه بالرحيل لأكثر من ناد أوروبي على رأسهم مانشستر يونايتد وميلان.

وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "غول" في نسخته الإنجليزية: "هدفي هو البقاء مع تشيلسي خلال الفترة المقبلة، لن أرحل عن النادي إلا إذا كان هو لا يحتاجني".

وأضاف: "أسعى للبقاء هنا سنوات طويلة إن كان ذلك ممكنا، وأن أجدد عقدي مع تشيلسي، لم أتحدث مع إدارة النادي حول هذا الأمر، لكن سيحدث ذلك في المستقبل القريب".

وواصل: "ألعب مع تشيلسي منذ 5 سنوات، فزت بالألقاب هنا، وأحظى بحب واحترام الجماهير، لذا أنوي الاستمرار وتجديد عقدي".

وشارك ويليان في 44 مباراة مع تشيلسي بكل المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 10 آخرين.