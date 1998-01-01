ميسي يصل إلى الهدف 600 في مسيرته

وكالات / سما /

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صناعة التاريخ في عالم كرة القدم، بعدما سجل هدفه رقم 600 في مسيرته الكروية، سواء مع فريقه برشلونة أو على صعيد المنتخب الأرجنتيني، حينما سجل هدف "البلوغرانا" الافتتاحي في شباك أتلتيكو مدريد, بقمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات الهدف رقم 600 بشكل مذهل، حين انبرى لتنفيذ ركلة حرة مباشرة أطلقها في الزاوية الصعبة للحارس يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، موقعاً على هدفه رقم 539 هدفا مع برشلونة في غضون 624 مباراة شارك البرغوث فيها.

وكان "البرغوث" قد سجل مع المنتخب الأرجنتيني 61 هدفا في 123 مباراة، وهو الهداف التاريخي للمنتخب، ليصل عدد أهدافه إلى 600 هدف في 747 مباراة بالمجمل في مسيرته الذهبية الاحترافية بجميع البطولات, التي جعلته يتربع على عرش أفضل لاعبي العالم على الإطلاق.

كذلك وقّع ميسي على هدفه الخامس من ركلة حرة مباشرة هذا الموسم، وهو أكثر لاعب سجل أهدافا من الركلات الحرة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وكل تلك الأهداف جاءت في عام 2018، وفقا لإحصاءات موقع "إسكواكا" المختص بلغة الأرقام للاعبين في العالم.

ويعتبر أتلتيكو مدريد أكثر الفرق التي سجل ميسي في شباكها على مستوى الدوري الاسباني، إذ وقّع على هدفه رقم 23، فيما سبق أن أحرز نفس العدد من الأهداف في شباك إشبيلية, وسجل أيضا في مرمى أوساسونا 21 هدفا, وكذلك العدد نفسه في مرمى فالنسيا.