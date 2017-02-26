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فالنسيا يهدد مركز ريال مدريد بثنائية أمام بيتيس

الإثنين 05 مارس 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فالنسيا يهدد مركز ريال مدريد بثنائية أمام بيتيس



وكالات / سما /

نجح فريق فالنسيا في خطف الفوز من ضيفه فريق ريال بيتيس بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب ميستايا وكان فالنسيا الطرف الأفضل من ناحية تهديد المرمى رغم نسبة الاستحواذ مالت لصالح ريال بيتيس خلال الدقائق التسعين.

وافتتح فالنسيا التسجيل خلال المباراة عن طريق مهاجم الفريق رودريجيو بعد مرور ثلاثة وعشرين دقيقة على إنطلاقها، واستمرت النتيجة على حالها بعد ذلك حتى إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

وتمكن “الخفافيش” من إضافة الهدف الثاني في المباراة خلال مجريات الشوط الثاني عن طريق هداف الفريق المهاجم الإيطالي سيموني زازا في الدقيقة التاسعة والسبعين.

ورفع فالنسيا رصيده بعد الفوز على ريال بيتيس إلى النقطة الثالثة والخمسين محتلاً بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثالث ريال مدريد الذي يمتلك أربع وخمسين نقطة.

ويتواجد ريال بيتيس بعد الهزيمة في المباراة في المركز التاسع من جدول الترتيب بشكلٍ مؤقت وفي رصيده سبع وثلاثين نقطة، ومن الممكن أن يحتل المركز العاشر في حال فاز سيلتا فيجو الحادي عشر بخمس وثلاثين نقطة على لاس بالماس صاحب المركز الثامن عشر مساء الإثنين ضمن ختام الجولة.

وفي مباراة أقيمت قبل مواجهة فالنسيا وريال بيتيس حقق ريال سوسيداد الفوز على ديبورتيفو آلافيس بهدفٍ نظيف في المباراة التي أقيمت في إقليم الباسك وعلى ملعب الأنويتا.

#فالنسيا #ريال مدريد

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