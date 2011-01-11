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فرض الإقامة الجبرية على مقربين من نتنياهو

الإثنين 05 مارس 2018 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرض الإقامة الجبرية على مقربين من نتنياهو



القدس / سما /

أكدت الشرطة الاسرائيلية أن مستشارا سابقا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورجل أعمال، وضعا الأحد قيد الاقامة الجبرية بعد اعتقالهما 14 يوما في اطار التحقيق في عملية اختلاس قد يكون نتنياهو متورطا فيها.

واطلقت محكمة إسرائيلية في تل ابيب سراح نير حيفيتز المستشار الاسبق لعائلة نتنياهو، وشاوول ايلوفيتش رجل الاعمال الكبير، واحد كبار المساهمين في عملاق الاتصالات بيزيك، بعد ان اخضعا لتحقيق طويل.

وكان نتنياهو وزوجته ساره أخضعا ايضا للتحقيق في اطار القضية.

وتسعى الشرطة لمعرفة ما اذا كان نتنياهو وزوجته قد طلبا ان يقوم موقع "واللا" الاخباري الذي يملكه ايلوفيتش بتغطية صحافية محابية لهما، مقابل الحصول على تسهيلات حكومية قد تكون أمنت لشركة بيزيك مئات ملايين الدولارات.

ويشتبه بقيام حيفيتز بدور الوسيط بين نتنياهو والمسؤولين عن "بيزيك" و"واللا". كما يشتبه بقيامه بمحاولة رشوة قاض متقاعد لعرقلة تحقيق حول ساره نتنياهو بشأن استخدام اموال عامة لمصالح خاصة.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل التحقيق الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلت انها استجوبت الجمعة ستة مشتبه بهم في اماكن مختلفة لمنعهم من التنسيق الواحد مع الاخر.

وتوالي هذه الضربات القضائية قد يهدد مستقبل نتنياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ نحو 12 عاما من دون منافسة جدية.

#الإقامة الجبرية #نتنياهو

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