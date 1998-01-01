رئيس غواتيمالا يعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس في مايو

القدس / سما /

اعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي إن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل، بعد يومين من قيام السفارة الأميركية بالخطوة ذاتها.

وقالت مصادر صحفية عن موراليس قوله في كلمة أمام مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية: "أود شكر الرئيس دونالد ترامب على قيادته، فقراره الشجاع شجعنا على فعل ما هو صواب".

وكانت غواتيمالا أعلنت في 26 ديسمبر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح أول دولة في العالم تحذو حذو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة واشنطن إليها مطلع ديسمبر.

واتخذ رئيس غواتيمالا القرار بعد أن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار غواتيمالا "مخزٍ ومخالف للقانون"، في حين رحب به نتانياهو.

وكان رئيس غواتيمالا السابق راميرو دي ليون كاربيو (حكم بين 1993 و1996) قد أمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعدما أغلقت الدول الإسلامية أسواقها أمام بضائع بلاده، علما أن غواتيمالا المنتج الأول للهيل بالعالم.

وجاء ذلك بعد ايام من تجميد المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا، طعنا ضد قرار الرئيس الغواتيمالي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.