مخرجة فلسطينية تحصد افضل فيلم في مهرجان زايد السينمائي

بيت لحم / سما /

فازت خريجة دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة نور أبو غنية بجائزة افضل فيلم وثائقي في مهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط 2018 في دولة الامارات العربية المتحدة، اذ حصلت على الجائزة عن فيلمها الوثائقي القصير " زيارة".

ويتحدث الفيلم الوثائقي " زيارة" حول قضية اهالي الاسرى الفلسطينيين حيث ايستيقظ اهالي الاسرى قبل شروق الشمس ليلتحقوا بالرحلة المخصصة لهم من الصليب الاحمر الدولي من اجل زيارة ابناءهم واحبتهم في السجون الاسرائيلية، يسود التوتر والغموض حول نجاح الرحلة من فشله فبالنسبة للكثيرين فان جلوسهم في الحافلة هو أقرب ما يوصل بينهم وبين احبتهم.

وفي هذا الإطار، هنأ القس الدكتور متري الراهب رئيس دار الكلمة الجامعية المخرجة الشابة نور أبو غنية بهذا النجاح، وذكر:" لقد استطاعت دار الكلمة الجامعية وفِي غضون سنين قليلة ان تنافس الجامعات العريقة في العالم العربي، ويسرنا ان يتطرق طلابنا في أفلامهم الى الكثير من القضايا المصيرية للمجتمع الفلسطيني من سياسية واجتماعية وبيئية وانسانية، ولقد استطاعت نور من خلال هذا الفيلم ان تسلط الاضواء على قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وان تنقل هذه المعاناة عبر الشاشة الى كل بيت سواء في فلسطين أو العالم الكبير. تهانينا لنور بهذا الإنجاز الكبير، تهانينا لأسرة دار الكلمة الجامعية على هذه النوعية من الخريجين المبدعين".

وأكد المنتج سائد أنضوني رئيس برنامج انتاج الأفلام: "هذا الانجاز تعودنا عليه من طلبة الأفلام في الكلية، حيث ان المستوى الفني والابداعي لافلام الطلاب دائما ما يكون متقدم. نحن سعيدون من اجل نور ونتمنى لها التقدم في مشوارها المهني ونحن بانتظار فيلمها القادم".

وقالت المخرجة الشابة نور أبو غنية: " مسرورة جداً بنيل جائزة افضل فيلم وثائقي في مهرجان الشيخ زايد للافلام، اذ انني استطعت ان انقل الرسالة من خلال الفيلم، وكان تاثر الجمهوربالفيلم عالي، وذكروا انهم دائماً يتابعون قضية الاسرى واهلهم ولكن لأول مرة في الفيلم يرون بأعينهم معاناة الزيارة".

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان جامعة زايد السينمائي للشرق الأوسط 2018 سلط الضوء على مواهب الطلبة بهدف تشجيع الشباب على إنتاج الأفلام وتطوير مهاراتهم في الإخراج وصناعة الأفلام والإنتاج. كما وعزز التواصل بين الثقافات المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلبة المشاركين، وتتميز الدورة الجديدة بارتفاع عدد الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان إلى 145 فيلماً تمثل 12 دولة.

وتعتبر دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة أول مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية، تركز تخصصاتها على الفنون الأدائية والمرئية والتراث الفلسطيني والتصميم، كما وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي، والسياحة الثقافية والمستدامة، والفنون الأدائية، والتصميم الجرافيكي، والفنون المعاصرة، وإنتاج الأفلام، كما تمنح درجة الدبلوم في تخصصات الإنتاج الفيلمي الوثائقي، والدراما والأداء المسرحي، والفنون التشكيلية المعاصرة، والزجاج والخزف، وفن الصياغة، والتربية الفنية، والأداء الموسيقي، والأدلاء السياحيين الفلسطينيين، وفنون الطبخ وخدمة الطعام وبرنامج ضيافة الطعام المتقدمة، وتعمل الكلية على تطوير مهارات ومواهب طلابها لتخرجهم سفراء لوطنهم وثقافتهم وحضارتهم.