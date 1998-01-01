رسمياً .. تأجيل مباريات الدوري الإيطالي حداداً على وفاة أستوري

وكالات / سما /

أعلنت رابطة الأندية الإيطالية عبر موقعها الرسمي عن تأجيل مباريات الجولة 27 من بطولة الكالتشيو التي كان من المفترض أن تلعب اليوم، وذلك حداداً على وفاة ديفيد استوري نجم فيورنتينا.

وعثر على استوري ميتاً في غرفته بالفندق صباح اليوم قبل مباراة فريقه ضد أودينيزي التي كان من المقرر لعبها في تمام الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن يكون سبب الوفاة يعود لسكتة قلبية.

وأكدت رابطة الأندية على تأجيل جميع مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى بعد الخبر الذي صدم الجميع في الوسط الرياضي.

ويشمل إعلان التأجيل مباراة ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر التي كانت ستلعب في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت رابطة الأندية الإيطالية في إعلانها للتأجيل “بسبب الصدمة الشديدة لأسرة كرة القدم الإيطالية، وبسبب الأجواء العصيبة التي تمر بها أسرة ديفيد استوري، كل مباريات الدوري الإيطالي اليوم تم تأجيلها لوقت لاحق.

وحتى الآن لا يوجد أي توقع لموعد إقامة المباريات التي تم تأجيلها اليوم، لكن قد يتضح ذلك خلال الساعات القادمة.