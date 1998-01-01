صيدم يبحث مع وفد من أراضي الـ48 آليات تعزيز التواصل التعليمي

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، مع وفد من أراضي الـ48 يمثل كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في نقابة المعلمين؛ آليات تعزيز التواصل الفلسطيني في العديد من القضايا التعليمية المشتركة، بما ينسجم مع فلسفة برنامج "من الداخل"، الذي أطلقته الوزارة قبل فترة وجيزة؛ لاستضافة مدارس وشخصيات تربوية وطلبة مبدعين.

وضم الوفد رئيس الكتلة موفق خلايلة، وسكرتير الكتلة سعيد ياسين، وعضو لجنة التعليم العربي سعيد أبو ليل، ومسؤول اللجنة الإعلامية جوزيف الحلو، بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومحمد العرقاوي من تربية جنين.

وجدد صيدم تأكيده على الاهتمام الذي توليه الوزارة لخلق حالة مستدامة من التواصل مع الداخل الفلسطيني والاستفادة من التجارب والأفكار المشتركة بما ينسجم مع رؤية الوزارة وسياساتها التطويرية، مثمناً زيارة أعضاء الوفد وحرصهم على توطيد آفاق الشراكة وبناء علاقة من شأنها خدمة الغايات المشتركة والتركيز على الأبعاد القيمية والتربوية والفكرية وغيرها.

وأكد أعضاء الوفد رغبتهم الجادة في تفعيل التواصل التعليمي الفلسطيني – الفلسطيني عبر استهداف المعلمين وطلبة المدارس والجامعات وغيرهم وتنظيم رحلات علمية ومخيمات صيفية وغيرها من الأفكار والمبادرات، التي تلبي الاحتياجات والرؤى التربوية.

وأكدوا اهتمامهم بتوجيه وتشجيع طلبة الـ48 للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وبرامجها الأكاديمية، خاصة جامعة فلسطين التقنية - خضوري، واطلعوا صيدم على واقع التحديات والنشاطات وقصص النجاح وغيرها من القضايا التعليمية المحورية.