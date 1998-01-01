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وصول ولى العهد السعودي إلى مصر

الأحد 04 مارس 2018 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول ولى العهد السعودي إلى مصر



القاهرة / وكالات /

-وصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى القاهرة الاحد في مستهل أول جولة له منذ توليه ولاية العهد وصعوده المفاجئ الى السلطة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبال ولي العهد السعودي عند سلم الطائرة التي حطت على مدرج مطار القاهرة المقابل لقاعة كبار الزوار. وتأتي زيارة محمد بن سلمان الى القاهرة والتي تستمر يومين، قبل رحلته المقررة الى بريطانيا الاربعاء لاجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وزيارته الى الولايات المتحدة التي تستمر من 19 الى 22 آذار/مارس.

#ولى العهد السعودي #مصر

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وصول ولى العهد السعودي إلى مصر

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