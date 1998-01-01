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رئيس غواتيمالا سيعلن الليلة نقل السفارة للقدس

الأحد 04 مارس 2018 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس غواتيمالا سيعلن الليلة نقل السفارة للقدس



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الأحد، أن جيمي موراليس رئيس غواتيمالا سيعلن هذه الليلة عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وبحسب القناة التلفزيونية الاسرائيلية، فإن موراليس سيعلن انه سيتم نقل سفارة بلاده في شهر مايو/ أيار المقبل، وذلك تزامنا مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس التي اعلنت واشنطن انها ستتم في الخامس عشر من ايار المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

وجاء اعلان القناة العبرية الاسرائيلية هذا، بعد لقاء جمع مساء اليوم الاحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع موراليس في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال نتنياهو خلال اللقاء "شكرا لك صديقي على كل ما تقوم به، خاصة اعترافكم بأورشليم القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وآمل أنك ستقوم بنقل سفاراتكم قريبا".

ورد موراليس على نتنياهو بالقول "أعتقد أن هذا هو الأمر الصائب الواجب القيام به".

وكانت تقارير تحدثت منذ أيام أن المحكمة الدستورية العليا في جمهورية غواتيمالا اصدرت قرارا يقضي بمنع نقل السفارة إلى القدس.

#غواتيمالا #السفارة #القدس

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