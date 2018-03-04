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الدفاع المدني يتعامل مع 112 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الأحد 04 مارس 2018 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 112 حادث منها 52 حادث حريق و60 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة العشرات في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر الأحد 4/3/2018 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ب6 حالات ، ومركبات 9 حالات ومؤسسات ب3 حالات ومحلات تجارية ب5 حالات ومحولات كهربائية بحالتين وإطارات ومخلفات وغيرها ب 27 حالة ، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة التماس الكهربائي ب5 حالات ، والإهمال 13 حالة ، والحرق العمد 5 حالات وشجار بحالة واحدة وتسرب الغاز حالة واحدة وأسباب مجهولة ب 27 حالة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ب10 حالات ، و5 حالات إنقاذ محاصرين وإنقاذ مصاب وحالتي إنهيار ، و3 حالات إنقاذ حيوانات وحالتي سحب مركبات وحالتي معالجة تسرب غاز وحالة التخلص من آفات ضارة وحالة إزالة أشجار و19 حالة طلب مساعدة ، و4 حالات إنقاذ من مكان مغلق و4 حالات إزالة زيوت ، و3 حالات إنقاذ مختلفة ؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت : حالة واحدة شفط مياه و4 حالات بعوامل طبيعية و10 حوادث سير ما بير إصطدام وإنقلاب ودهس وإنزلاق وحالتي إنقاذ من منزل مغلق و3 حالات بمصاعد كهربائية عالقة و6 حالات إهمال وحالتي اعمال حفريات وحالتي إسطوانة غاز و30 حالة أسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 626 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1650 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 165 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 52 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وطلاب مدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 9919 متدرب .

#الدفاع المدني

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