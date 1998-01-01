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عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

الأحد 04 مارس 2018 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة



عكا / سما /

أصيب جنديان إسرائيليان وعنصر حرس حدود، في العشرينات من العمر، في حادث دهس في مدينة عكا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أقدم سائق سيارة من مدينة شفاعمروعلى دهس جندي في شارع "يهوشفيط" ثم دهس جنديين آخرين قرب محطة القطار.

وجرى إطلاق النار على السائق وإصابته ونقله إلى المستشفى. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. 

وقال شهود عيان إن "سائق السيارة دهس شرطي في شارع 'يهوشفيط' بعكا وتوجه بسيارته مسرعا إلى الساحة المحاذية لمحطة القطار، ودهس جنديين".

وأضافوا أن "سائق السيارة حاول الهرب إلا أن عناصر حراسة وشرطة أطلقوا النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة". 

وأكد شاهد عيان  أن "سائق السيارة وصل برفقة زوجته الحامل إلى عيادة محلية في شارع 'يهوشفاط'، عندها وبسبب قيامه بركن السيارة في مكان غير معد للوقوف، أقدم شرطي على تحرير مخالفة له دون تفهمه وضع زوجته الحامل".

وأضاف أن "السائق لم يتمالك نفسه في أعقاب تحرير المخالفة له، وأقدم على دهس الشرطي ثم لاذ بالفرار من المكان، وخلال محاولة هربه اصطدم بجنديين قبل أن يتم إطلاق النار عليه في موقف سيارات سوق الروس بمحاذاة محطة القطار".

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن "حادث الدهس في عكا وقع على خلفية قومية". 

وفندت عائلة السائق من شفاعمرو ادعاءات الشرطة، وقالت إن "الخلفية ليست قومية كما تدعي الشرطة. ابننا لم يفكر بمثل هذه الأعمال بتاتا، ولم يسبق أن آذى أي إنسان".

وأكدت أن "ابننا كان برفقة زوجته لإجراء فحوصات حمل، وخرج من بيته بشكل طبيعي. نعتقد أن الشرطة تسرعت في إطلاق تصريحات ليست في مكانها".

#الدهس #قومية #الشرطة

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