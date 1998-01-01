شركة فيوجن تعلن عن اطلاق حملة " ريح بالك " لمشتركي خط النفاذ ADSL

غزة /سما/

اعلنت شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت والاتصالات عن اطلاق حملة ريح بالك لمشتركي خط النفاذ ADSL وبسرعة 16 ميجا.

وقالت الشركة في بيان لها "انها الان بصدد توسيع نشاطها في مجال خدمات خط النفاذ الخاص بشركة الاتصالات الفلسطينية ضمن مفهوم جديد وثقافة جديده للخدمة وبسرعة فائقة التطور وباسعار مميزة". واضاف بيان فيوجن " نعد مشتركينا بان يكون لديهم خدمات مميزة، لكي تضمن عدم انهاك المشترك و رغبته في التفكير بالتغيير من شركة لأخرى طول الوقت".

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