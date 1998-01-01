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شركة فيوجن تعلن عن اطلاق حملة " ريح بالك " لمشتركي خط النفاذ ADSL

الأحد 04 مارس 2018 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة فيوجن تعلن عن اطلاق حملة " ريح بالك " لمشتركي خط النفاذ ADSL



غزة /سما/

اعلنت شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت والاتصالات عن اطلاق حملة ريح بالك لمشتركي خط النفاذ  ADSL  وبسرعة 16 ميجا.  

وقالت الشركة في بيان لها "انها الان بصدد توسيع نشاطها في مجال خدمات خط النفاذ الخاص بشركة الاتصالات الفلسطينية ضمن مفهوم جديد وثقافة جديده للخدمة وبسرعة فائقة التطور وباسعار مميزة".  واضاف بيان فيوجن " نعد مشتركينا بان يكون لديهم خدمات مميزة، لكي تضمن عدم انهاك المشترك و رغبته في التفكير بالتغيير من شركة لأخرى طول الوقت".

للتعرف علي الحملة

 بالضغط علي البنر https://www.facebook.com/

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