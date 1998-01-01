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محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الفتى درباس وتفرض الحبس المنزلي على والدته

الأحد 04 مارس 2018 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني مفيد الحاج اليوم الأحد إن محكمة صلح الاحتلال في القدس قررت الإفراج عن السيدة منى درباس بشروط تمثلت بفرض الحبس المنزلي عليها وذلك حتى تاريخ التاسع من آذار الجاري، بالإضافة إلى فرض كفالة مالية مدفوعة بقيمة 750 شيقل، والتوقيع على كفالة ذاتية بقيمة (5000) شيقل، وكفالة أخرى من طرف ثالث بنفس القيمة.  فيما أفرجت شرطة الاحتلال عن زوجها عرفات درباس دون شروط.

وفي نفس السياق قررت المحكمة تمديد اعتقال نجلهما يحيى درباس (17 عاماً)، حتى تاريخ السادس من آذار الجاري.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت عائلة درباس الليلة الماضية من منزلهم في بلدة العيسوية.

#محكمة الاحتلال #اعتقال

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