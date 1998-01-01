جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جمعية الرياض" توزع 500 "سلة خضار" على 1500 أسرة فقيرة

الأحد 04 مارس 2018 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزعت جمعية الرياض الخيرية للتنمية المجتمعية 500 "سلة خضار" على 1500 أسرة فقيرة في مدينة غزة.

وقال رياض شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن سلال الخضار وزّعت على الأسر الفقيرة في مدينة غزة وضواحيها.

وأشار إلى أن تكلفة المشروع بلغت 20 ألف شيكل، وإنه جاء استمرار لدور جمعية الرياض في إعانة الأسر الفقيرة، في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به القطاع.

يذكر أن جمعية الرياض كانت قد بدأت الأسبوع الماضي "الدورة الثانية" من مشروع استصلاح زراعي في محافظة رفح جنوب القطاع، بقيمة 120 ألف دولار

ويستهدف المشروع استصلاح 63 دونما زراعيا في محررات "عين جالوت" برفح، وتشمل جميع أنواع الخضروات.

#جمعية الرياض

أخبار ذات صلة

حكومة التوافق -ارشيفية

حكومة التوافق تدرس "التقاعد المبكر" لقوى الأمن و 1500 اسم مبدئيا من غزة

ولي العهد السعودي والرئيس عباس

بعد تأكيد الرئيس.. مصادر فلسطينية: "الرياض هي من عرضت أبوديس عاصمة لنا"

حماس : وصف صحيفة الرياض للحركة بـ"الارهاب" خطير يمس بسمعة الشعب والمقاومة

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما جاء في اجتماع الوفد الامني المصري مع محافظ غزة "أبو النجا"

معاريف تزعم: حزب الله كشف مخطط حماس في لبنان ولقاء بين نصرالله والعاروري وسليماني

صور: فنانة مصرية شهيرة تتخلى عن حجابها في عيد ميلادها ال 67

فيديو صادم : أجبروه على ابتلاع أفعى!

البردويل : التمكين من منظور السلطة هو إقصاء كلي للطرف الآخر

ممنوع الرقص والتمايل في حفلة تامر حسني في السعودية “فيديو”

الاحمد: كبار الدول مع خطة الرئيس .. والوطني سيعقد في ايار المقبل

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

صرف رواتب موظفي السلطة غدا الاثنين عبر البنوك

مكان عملية الدهس

صور وفيديو : إطلاق نار على سائق بعد دهسه 3 جنود إسرائيليين في عكا

ترامب

هارتس نقلا عن مسؤول كبير: ترامب سيعلن عن خطته للسلام الأسبوع المقبل

السنوار - ارشيف

رغم نجاحه في بعض مسارات العمل الوطني..السنوار يشعر بـ"الخذلان" من فتح والرئيس عباس

ما هي الرسالة "شديدة اللهجة " التي نقلها الوفد المصري الى حركة حماس ؟

الاتصالات الفلسطينية