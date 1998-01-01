محاضرة علمية بالجامعة الإسلامية تستعرض الجديد في علاج الجروح والحروق

عقد قسم التمريض العام بكلية التمريض بالجامعة الإسلامية محاضرة علمية تحمل عنوان:" الجديد في علاج الجروح والحروق"، وذلك في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى اللحيدان للقاعات الدراسية، واستضافت المحاضرة الأستاذ أحمد إسماعيل- الحكيم في مستشفى شهداء الأقصى، بحضور الدكتور عبد الكريم رضوان- نائب عميد كلية التمريض، والدكتور أشرف الجدي- رئيس قسم التمريض العام، والدكتور عاطف إسماعيل- عضو هيئة تدريس بكلية التمريض، ولفيف من المهتمين والمعنيين، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية، وطالبات القسم.

بدوره، أشار الدكتور الجدي إلى أهمية الأنشطة اللامنهجية التي يعقدها القسم، التي تعزز النواحي المهنية والأكاديمية للطلبة، وموضحاً أن القسم على استمرار دائم مع الطلبة لاطلاعهم على كل ما هو جديد ومختص بالرعاية التمريضية.

من ناحيته، لفت الدكتور إسماعيل إلى أن الأنشطة التي تعقدها الكلية هي جزء من الخطة الدراسية التي وضعتها للطلبة؛ لحرصها الدائم على توصيل كل ما توصل إليه العلم في مهنة التمريض؛ نظراً للتطور السريع الحاصل في العالم.

من جانبه، نوه الأستاذ أحمد إسماعيل إلى وظائف الجلد، منها: الإحساس، واستقبال الإحساس العصبي، بالإضافة إلى المشاركة في المناعة الدفاعية للجسم، واستعرض أنواع الجروح كالجروح المغلقة، والمفتوحة، والقطعية، والرضية، فضلاً عن الجروح النافذة، والنزعية.

وتطرق الأستاذ إسماعيل إلى أعراض ومضاعفات الحروق، وأنواع الحروق، وكيفية التعامل معها، وسبل الرعاية التمريضية الحديثة للمصابين، والتي قد تسهم في إنقاذ المريض من التعرض للبتر والمضاعفات الكبرى.