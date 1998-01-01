جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محاضرة علمية بالجامعة الإسلامية تستعرض الجديد في علاج الجروح والحروق

الأحد 04 مارس 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقد قسم التمريض العام بكلية التمريض بالجامعة الإسلامية محاضرة علمية تحمل عنوان:" الجديد في علاج الجروح والحروق"، وذلك في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى اللحيدان للقاعات الدراسية، واستضافت المحاضرة الأستاذ أحمد إسماعيل- الحكيم في مستشفى شهداء الأقصى، بحضور الدكتور عبد الكريم رضوان- نائب عميد كلية التمريض، والدكتور أشرف الجدي- رئيس قسم التمريض العام، والدكتور عاطف إسماعيل- عضو هيئة تدريس بكلية التمريض، ولفيف من المهتمين والمعنيين، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية، وطالبات القسم.

بدوره، أشار الدكتور الجدي إلى أهمية الأنشطة اللامنهجية التي يعقدها القسم، التي تعزز النواحي المهنية والأكاديمية للطلبة، وموضحاً أن القسم على استمرار دائم مع الطلبة لاطلاعهم على كل ما هو جديد ومختص بالرعاية التمريضية.

من ناحيته، لفت الدكتور إسماعيل إلى أن الأنشطة التي تعقدها الكلية هي جزء من الخطة الدراسية التي وضعتها للطلبة؛ لحرصها الدائم على توصيل كل ما توصل إليه العلم في مهنة التمريض؛ نظراً للتطور السريع الحاصل في العالم.

من جانبه، نوه الأستاذ أحمد إسماعيل إلى وظائف الجلد، منها: الإحساس، واستقبال الإحساس العصبي، بالإضافة إلى المشاركة في المناعة الدفاعية للجسم، واستعرض أنواع الجروح كالجروح المغلقة، والمفتوحة، والقطعية، والرضية، فضلاً عن الجروح النافذة، والنزعية.

وتطرق الأستاذ إسماعيل إلى أعراض ومضاعفات الحروق، وأنواع الحروق، وكيفية التعامل معها، وسبل الرعاية التمريضية الحديثة للمصابين، والتي قد تسهم في إنقاذ المريض من التعرض للبتر والمضاعفات الكبرى.

 
#الجامعة الإسلامية #محاضرة

أخبار ذات صلة

كلاب

صور : كلاب "نادرة" تستعرض مهاراتها وذكاءها على بحر غزة

قطة

صور.. غزة: نقل قطة للعلاج في "اسرائيل " وسط اهمال علاج مئات المرضى

ملك غزة الجديد

النائب العام الجديد في غزة

من هو النائب العام الجديد في غزة ؟

بالتفاصيل .. وثيقة التأمين الصحي الجديد تدخل حيز التنفيذ

اسماعيل هنية

من هو اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الجديد لحماس؟

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما جاء في اجتماع الوفد الامني المصري مع محافظ غزة "أبو النجا"

معاريف تزعم: حزب الله كشف مخطط حماس في لبنان ولقاء بين نصرالله والعاروري وسليماني

صور: فنانة مصرية شهيرة تتخلى عن حجابها في عيد ميلادها ال 67

فيديو صادم : أجبروه على ابتلاع أفعى!

البردويل : التمكين من منظور السلطة هو إقصاء كلي للطرف الآخر

ممنوع الرقص والتمايل في حفلة تامر حسني في السعودية “فيديو”

الاحمد: كبار الدول مع خطة الرئيس .. والوطني سيعقد في ايار المقبل

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

صرف رواتب موظفي السلطة غدا الاثنين عبر البنوك

مكان عملية الدهس

صور وفيديو : إطلاق نار على سائق بعد دهسه 3 جنود إسرائيليين في عكا

ترامب

هارتس نقلا عن مسؤول كبير: ترامب سيعلن عن خطته للسلام الأسبوع المقبل

السنوار - ارشيف

رغم نجاحه في بعض مسارات العمل الوطني..السنوار يشعر بـ"الخذلان" من فتح والرئيس عباس

ما هي الرسالة "شديدة اللهجة " التي نقلها الوفد المصري الى حركة حماس ؟

الاتصالات الفلسطينية