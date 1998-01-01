الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما 90 عملة أثرية و تراثية في سلفيت

سلفيت / سما /

قبضت الشرطة الیوم على شخصين بحوزتهما عدد من القطع و العملات الأثرية بهدف المتاجرة في سلفیت.

وذكر بیان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه و بناء على معلومات وصلت إلى الشرطة تفيد بوجود كمیة من القطع و العملات الأثریة بأحد المنازل بمحافظة سلفيت ،على الفور و بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة تحركت قوة من شرطة السياحة و الأثار إلى المكان ، و بعد تفتيش المنزل تم ضبط حقيبة بداخلها (90) عملة يشتبه انها أثرية و تراثية و (15) تمثال معدني حجم صغير ، و تم إلقاء القبض على شخص داخل المنزل .

وأضاف البيان، أنه و بسماع أقواله أفاد بحيازة هذه القطع الأثرية بالإشتراك مع شخص آخر بهدف الاتجار بها ، حيث تم إحضار المشتبه به الثاني ، و احالتهما و المضبوطات الى جهة الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقهما اصولا .