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الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما 90 عملة أثرية و تراثية في سلفيت

الأحد 04 مارس 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

قبضت الشرطة الیوم على شخصين بحوزتهما عدد من القطع و العملات  الأثرية  بهدف المتاجرة  في سلفیت.

وذكر بیان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه و بناء على معلومات وصلت إلى  الشرطة تفيد  بوجود كمیة من القطع و العملات الأثریة بأحد المنازل  بمحافظة سلفيت ،على الفور و بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة   تحركت قوة  من شرطة السياحة و الأثار إلى المكان  ،  و بعد تفتيش المنزل تم ضبط  حقيبة بداخلها (90) عملة يشتبه انها أثرية و تراثية و (15) تمثال معدني حجم صغير  ، و تم إلقاء القبض على شخص داخل المنزل .

وأضاف البيان، أنه و بسماع أقواله  أفاد بحيازة هذه القطع الأثرية بالإشتراك مع شخص آخر بهدف الاتجار بها ، حيث تم إحضار المشتبه به الثاني ، و احالتهما  و المضبوطات الى جهة الاختصاص  لإجراء المقتضى القانوني بحقهما اصولا .

#الشرطة

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