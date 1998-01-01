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بلدية رفح تحدد موعد انتهاء العمل في مشروع الملعب البلدي

الأحد 04 مارس 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية رفح تحدد موعد انتهاء العمل في مشروع الملعب البلدي



رفح / سما /

حددت بلدية رفح شهر سبتمبر المقبل كموعد لانتهاء العمل في مشروع تطوير وتأهيل ملعب رفح البلدي ، والذي بدأ العمل به الاسبوع المنصرم بتمويل من الحكومة اليابانية من خلال بكدار بقيمة 3.8 مليون شيقل .

وأوضح مدير دائرة تصميم واعداد المشاريع سهيل موسى ان المشروع يتضمن إنشاء مدرجات مغطاة جديدة واستبدال أرضية الملعب بإنجيل ودورات مياه خارجية خاصة بالجمهور وغرف تحكم بالكهرباء والخدمات واستكمال اعمال الانارة الليلية للملعب وتركيب كراسي خاصة بالجمهور ، بالإضافة لغرف غيار خاصة باللاعبين والحكام .

وأعرب موسى عن أمله بأن يساهم المشروع في زيادة توهج الحركة الرياضية في محافظة رفح وتمكن الأندية الرفحية من اعتلاء منصات التتويج في كافة المسابقات الوطنية .

وأشار إلى وجود مخططات جاهزة  لتطوير ملعب تل السلطان البلدي تم تقديمها للاستفادة من المنحة السعودية بالتعاون مع undb ،  بالإضافة الي تطوير ساحات وملاعب خماسية في انحاء مختلفة في المدينة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ولجان الاحياء .

#بلدية رفح #الملعب

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