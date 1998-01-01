فيديو: نتنياهو يفاجئ سارة و يحتفل بعيد زفافه في الطائرة

القدس المحتلة / سما /

فاجأ رئيس الوزراء الاشرائيلي بنيامين نتنياهو زوجته سارة التي ترافقه في رحلته الى الولايات المتحدة الامريكية بباقة من الزهور، في ذكرى زواجهما السابع والعشرين.

وبدا على سارة المفاجأة أمام الصحافيين الذين وثقوا تلك اللحظات، وقالت كم هو جميل، كيف تذكرت هذا؟، ثم تبادل الزوجان القبل.

وكان نتنياهو قال من مطار "بن غوريون" قبل توجهه إلى الولايات المتحدة في زيارة ستستمر خمسة أيام، وسيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا يوجد سبب لإجراء انتخابات مبكرة وأن الائتلاف الحكومي مستقر.

وأضاف "لا يوجد سبب لتأجيل مشروع قانون التجنيد أو إقرار الميزانية، إنني أتعامل مع الموضوع بحسن نية وأتطلع إلى أن يفعل ذلك شركائي في الائتلاف".