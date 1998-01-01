40% من قبور المستوطنين في الضفة بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة

القدس المحتلة / سما /

كشفت دراسة استقصائية إسرائيلية، نشرتها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد، أن نحو 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية بنيت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 600 قبر في أكثر من 10 مستوطنات تم بناؤها على أراضٍ فلسطينية خاصة منها أراضٍ تم مصادرتها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتشير الدراسة التي أعدتها منظمة كيرم نافوت اليسارية إلى أن قبر الحاخام رازئيل شيفاح الذي قتل في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بعملية إطلاق نار قرب نابلس بني على أرض متنازع عليها بالقرب من البؤرة الاستيطانية هافات جلعاد التي يعيش فيها.

ووفقا لذات الدراسة فإن هناك في الضفة ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة في كافة مستوطناتها، وبعضها صغيرة جدا وبعضها رئيسية حيث يدفن فيها المئات. مشيرةً إلى أن 1400 مستوطن دفنوا في تلك المقابر ومعظمها بنيت على أراضي "الدولة". وتم بناء مقبرتين رئيسيتين في الخليل وكفر عتصيون على أراضٍ اشتراها اليهود قبل عام 1948.

وتقع القبور التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنات بيت إيل وعوفرا وبساجوت ومعاليه ميشماش وألون موريه وكريات أربع التي يوجد فيها قبر باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي. مشيرةً إلى أن بعض تلك القبور بنيت في أراضٍ تم مصادرتها بحجج أمنية وأن بعضها يتم بنائها على بعد مئات الأمتار من منازل المستوطنين داخل تلك المستوطنات بهدف أن لا يتم إزالتها أو أن يتم إعادة تسليم الأراضي لأصحابها الفلسطينيين.

ورفضت الإدارة المدنية الإجابة على أسئلة توجهت بها هآرتس حول فيما إذا كانت قد أعطت تراخيص لبناء تلك القبور في أراضٍ فلسطينية خاصة.