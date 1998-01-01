جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

40% من قبور المستوطنين في الضفة بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة

الأحد 04 مارس 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
40% من قبور المستوطنين في الضفة بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة



القدس المحتلة / سما /

 كشفت دراسة استقصائية إسرائيلية، نشرتها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد، أن نحو 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية بنيت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 600 قبر في أكثر من 10 مستوطنات تم بناؤها على أراضٍ فلسطينية خاصة منها أراضٍ تم مصادرتها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتشير الدراسة التي أعدتها منظمة كيرم نافوت اليسارية إلى أن قبر الحاخام رازئيل شيفاح الذي قتل في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بعملية إطلاق نار قرب نابلس بني على أرض متنازع عليها بالقرب من البؤرة الاستيطانية هافات جلعاد التي يعيش فيها.

ووفقا لذات الدراسة فإن هناك في الضفة ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة في كافة مستوطناتها، وبعضها صغيرة جدا وبعضها رئيسية حيث يدفن فيها المئات. مشيرةً إلى أن 1400 مستوطن دفنوا في تلك المقابر ومعظمها بنيت على أراضي "الدولة". وتم بناء مقبرتين رئيسيتين في الخليل وكفر عتصيون على أراضٍ اشتراها اليهود قبل عام 1948.

وتقع القبور التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنات بيت إيل وعوفرا وبساجوت ومعاليه ميشماش وألون موريه وكريات أربع التي يوجد فيها قبر باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي. مشيرةً إلى أن بعض تلك القبور بنيت في أراضٍ تم مصادرتها بحجج أمنية وأن بعضها يتم بنائها على بعد مئات الأمتار من منازل المستوطنين داخل تلك المستوطنات بهدف أن لا يتم إزالتها أو أن يتم إعادة تسليم الأراضي لأصحابها الفلسطينيين.

ورفضت الإدارة المدنية الإجابة على أسئلة توجهت بها هآرتس حول فيما إذا كانت قد أعطت تراخيص لبناء تلك القبور في أراضٍ فلسطينية خاصة.

#قبور

أخبار ذات صلة

مستوطنة - ارشيف

الاحتلال يصادر أراض بملكية فلسطينية خاصة لصالح مستوطنة "عوفرا" قرب رام الله

معبر ايرز

الأصغر على الاطلاق.. إسرائيل ترحّل من الضفة الى غزّة فتاة فلسطينية عمرها 14 عاما

القدس

خطة أميركية لدولة فلسطينية بحدود موقتة على غزة ونصف مساحة الضفة و إغراءات للسلطة لقبولها

جهاز "المخابرات العامة" يحبط مخططا لتسريب أراضٍ للاحتلال

محمود درويش- ارشيف

السطو على منزل الراحل محمود درويش ويسرقون مقتنيات خاصة

معبر رفح -ارشيفية

الأحمد: معبر رفح سيفتح قريبا و التأجيل كان لظروف خاصة تتعلق بمصر

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما جاء في اجتماع الوفد الامني المصري مع محافظ غزة "أبو النجا"

معاريف تزعم: حزب الله كشف مخطط حماس في لبنان ولقاء بين نصرالله والعاروري وسليماني

صور: فنانة مصرية شهيرة تتخلى عن حجابها في عيد ميلادها ال 67

فيديو صادم : أجبروه على ابتلاع أفعى!

البردويل : التمكين من منظور السلطة هو إقصاء كلي للطرف الآخر

ممنوع الرقص والتمايل في حفلة تامر حسني في السعودية “فيديو”

الاحمد: كبار الدول مع خطة الرئيس .. والوطني سيعقد في ايار المقبل

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

صرف رواتب موظفي السلطة غدا الاثنين عبر البنوك

مكان عملية الدهس

صور وفيديو : إطلاق نار على سائق بعد دهسه 3 جنود إسرائيليين في عكا

ترامب

هارتس نقلا عن مسؤول كبير: ترامب سيعلن عن خطته للسلام الأسبوع المقبل

السنوار - ارشيف

رغم نجاحه في بعض مسارات العمل الوطني..السنوار يشعر بـ"الخذلان" من فتح والرئيس عباس

ما هي الرسالة "شديدة اللهجة " التي نقلها الوفد المصري الى حركة حماس ؟

الاتصالات الفلسطينية