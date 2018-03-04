غزة: المحكمة العسكرية تمهل متهمين 10 أيام لتسليم نفسيهما

غزة / سما /

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة متهمين اثنين، عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 4/3/2018لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وحسب موقع وزارة الداخلية، فقد أمهلت المحكمة العسكرية محمد إبراهيم محمد عابد ويحمل هوية(800989098) من سكان محافظة غزة -الشيخ رضوان والمتهم رائد موسى جمعة الشاعر ويحمل هوية رقم(80189161) من محافظة رفح،

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم أنفسهم يعتبران فاران من وجه العدالة وسيحاكما غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة