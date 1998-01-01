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الوحيدة من نوعها .. سيارة فيراري تباع في مزاد علني قريباً

الأحد 04 مارس 2018 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوحيدة من نوعها .. سيارة فيراري تباع في مزاد علني قريباً



وكالات / سما /

أعلنت صالة المزادات" RM Sotheby's "، عن نيتها عرض سيارة فيراري فريدة من نوعها في مزاد علني بتاريخ 12 من مايو القادم.

وبحسب موقع MSN، أعلن دار مزادات "RM Sotheby's" الكندي عن عرض النسخة الوحيدة من سيارة فيراري 328 جي تي إس كونشيزو، موديل 1989.

وتمتاز سيارة فيراري المعدلة من خلال شركة تعديل السيارات الألماني Michalak ، والتي قامت بإدخال تعديلات كبيرة علي هيكل السيارة الخارجي الذي ساهم بتخفيف وزن السيارة 30 % تقريباً، بالإضافة إلي تعديلات مقصورة السيارة الداخلية .

ومن المتوقع أن تباع السيارة برقم قياسي جديد، عند عرضها للبيع في مزاد موناكو القادم، – بحسب صالة المزادات" RM Sotheby's ".

وتم الكشف عن السيارة رسمياُ عام 1993 في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في ألمانيا، وتتميز النسخة الوحيدة في العالم بتصميم رياضي عصري، وسقف مكشوف.
وتتمكن سيارة فيراري ذات المقعدين من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كلم/س خلال 5 ثوانٍ، بفضل محركها القوي من 8 أسطوانات سعة 3.2 لتر، الذي ينتج قوة اجمالية تصل إلى 270 حصاناً، والذي يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 نقلات، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 278 كلم/س.

#فراري #سيارات #مزاد علني

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