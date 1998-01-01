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الفستان يزدان بنقوش الزهور هذا الربيع

الأحد 04 مارس 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفستان يزدان بنقوش الزهور هذا الربيع



وكالات / سما /

يتربع الفستان المزدان بنقوش الزهور على عرش الموضة النسائية في ربيع/صيف 2018، حيث تألقت به عارضات دور الأزياء العالمية مثل Gucci و Dolce & Gabbana. 

 

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن الفستان المزدان بنقوش الزهور يمنح المرأة إطلالة ربيعية مفعمة بالأنوثة والرقة، حيث تبدو المرأة كزهرة تتفتح في الربيع. 

 

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان المزدان بنقوش الزهور يأتي بقصة متوسطة الطول "ميدي" أو قصة طويلة تصل إلى الأرض "ماكسي"، كما أنه يشتمل على أكمام طويلة، كما أنه يأتي مصنوعاً من خامات انسيابية وشفافة، كالشيفون، ليتمايل مع نسمات الهواء. 

 

ولإطلالة كاجوال ومتحررة يمكن تنسيق الفستان مع حذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقه مع صندل "سلينج باك".

#الفستان #الربيع

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