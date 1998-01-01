4 أسباب تجعل العزوبية نعمة

وكالات / سما /

تفاجأ بعض الفتيات بأنهن الوحيدات غير المتزوجات، بين مثيلاتهن، وهو ما يدفع في عروقك شعورا بأنك في أزمة.

المفاجأة أن الواقع ليس بهذا السوء، وسنقدم لك ما يجعلك تدركين أنك في نعمة، وليس كما تتصورين.

– لا يوجد عيب فيكِ:

ليس معنى أن جميع صديقاتك ارتبطن، أن هناك عيبا لديكِ يعوق ذلك، فكل ما في الأمر أن الفرصة المناسبة لم تأت بعد، فلا تحاولي أن تغيري من نفسك دون اقتناع، فمن أول الأشياء التي ستجذب إليكِ الآخرين، هي ثقتك بنفسك وحبك لها وتقبلك لها.

– لا يزال هناك أشخاص غير مرتطبين:

لا تجعلي الدائرة الضيقة التي تحيط بكِ، وارتباطها تجعلك تشعرين أن العالم كله أصبح مجموعة من الأزواج، بينما أنتِ لا تزالي وحيدة، فهذا غير حقيقي، إذ لا يزال هناك الكثيرون لم يرتبطوا بعد.