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سارة المغربية تنفي خطوبتها لكاظم الساهر.. "لست أنا"

الأحد 04 مارس 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سارة المغربية تنفي خطوبتها لكاظم الساهر.. "لست أنا"



عالم الفن

نفت المُهندسة سارة المغربية، مؤخرًا، خبر خطوبتها من الفنان العراقي كاظم الساهر، وذلك بعد خلط العديد من وسائل الإعلام بينها وبين خطيبته سارة التونسية، وطالبت سارة المغربية التي ترتبطها صداقة قديمة بكاظم، وسائل الإعلام، من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعدم نشر أي صورة تجمعها به.

وقالت: "انتشر خلال اليومين الماضيين خبر خطوبة الفنان كاظم الساهر على شابة تونسية تدعى سارة.. واختلط على المتابعين الموضوع ظنًا أنني الشخصية التي خطبها كاظم الساهر، نظرًا لتشابه الاسم فقط .. لكن للأسف بعض الوسائل الإعلامية تداولت هذا الخبر على أساس أن الخطبة كانت بيني أنا المهندسة سارة المغربية والفنان كاظم الساهر، وعليه وردتني مئات المكالمات، والرسائل النصية من قبل أشخاص أعرفهم ولا أعرفهم، للمُباركة بسبب هذه المصادر الإخبارية المغلوطة.. ومن هذا المنبر أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلًا، وأتمنى للفنان والسيدة سارة التونسية حياة سعيدة.. وأرجو من الوسائل الإعلامية عدم تداول صوري في هذا الشأن.. تحياتي لكم".
 

#سارة المغربية #كاظم الساهر #الخطوبة

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