صداقة غريبة بين كلب و بومة

غرائب و عجائب

الصداقة من الأشياء الجميلة فى الحياة سواء كانت بين إنسان وآخر أو بينه وبين حيوانه الأليف، أو حتى بين حيوانين من نفس النوع، لكن هل فكرت يومًا أن ترى صداقة تجمع بين "كلب" و"بومة".

قد يظن البعض أنها فكرة غريبة أو مستحيلة، ولكن وفق مجموعة الصور التى نشرها موقع boredpanda اللتوانى، فإن مصور الحيوانات المحترف "تانجا برانديت" قد التقط مجموعة من الصور الرائعة التى توضح علاقة الصداقة القوية التى تجمع بين الكلب "إنجو" وهو من فصيلة "شيبرد"، والبومة "بولدى" وهما يظهران معًا ويبدوان أكثر سعادة وهما بالقرب من بعضهما البعض لالتقاط مثل هذه الصور.

وتظهر فى مجموعة الصور شكل علاقة الصداقة القوية بداية من احتضان "إنجو" لبولدى بينما ينظران إلى الكاميرا، كذلك يظهران فى صورة أخرى بينما يحمل "إنجو" جزع شجرة تقف عليه "بولدى" ليساعدها على عبور البحيرة، ومع فصل الشتاء نجد الصديقين ينامان متجاورين أسفل غطاء لحمايتهما من البرد، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الصور التى تؤكد قوة هذه الصداقة الغريبة من نوعها والتى قلما نجدها تحدث أمام أعيننا إلا فى بعض الحالات القليلة.