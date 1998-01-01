جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صداقة غريبة بين كلب و بومة

الأحد 04 مارس 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صداقة غريبة بين كلب و بومة



غرائب و عجائب

الصداقة من الأشياء الجميلة فى الحياة سواء كانت بين إنسان وآخر أو بينه وبين حيوانه الأليف، أو حتى بين حيوانين من نفس النوع، لكن هل فكرت يومًا أن ترى صداقة تجمع بين "كلب" و"بومة".

قد يظن البعض أنها فكرة غريبة أو مستحيلة، ولكن وفق مجموعة الصور التى نشرها موقع boredpanda اللتوانى، فإن مصور الحيوانات المحترف "تانجا برانديت" قد التقط مجموعة من الصور الرائعة التى توضح علاقة الصداقة القوية التى تجمع بين الكلب "إنجو" وهو من فصيلة "شيبرد"، والبومة "بولدى" وهما يظهران معًا ويبدوان أكثر سعادة وهما بالقرب من بعضهما البعض لالتقاط مثل هذه الصور.

وتظهر فى مجموعة الصور شكل علاقة الصداقة القوية بداية من احتضان "إنجو" لبولدى بينما ينظران إلى الكاميرا، كذلك يظهران فى صورة أخرى بينما يحمل "إنجو" جزع شجرة تقف عليه "بولدى" ليساعدها على عبور البحيرة، ومع فصل الشتاء نجد الصديقين ينامان متجاورين أسفل غطاء لحمايتهما من البرد، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الصور التى تؤكد قوة هذه الصداقة الغريبة من نوعها والتى قلما نجدها تحدث أمام أعيننا إلا فى بعض الحالات القليلة.

#صداقة #كلب #بومة

أخبار ذات صلة

في ظاهرة غريبة.. بحيرات تقتل زوارها!

شروط غريبة في عقود زواج عربية!

قتل 30 شخصا للانتقام لأخيه.. بطريقة غريبة

وفاة جماعية غريبة في حريملاء السعودية

زواج

تعرف على عادات غريبة للزواج حول العالم

بالفيديو: شاب أردني يطلب يد فتاة بطريقة غريبة

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الرسالة "شديدة اللهجة " التي نقلها الوفد المصري الى حركة حماس ؟

ممنوع الرقص والتمايل في حفلة تامر حسني في السعودية “فيديو”

بدء تدريبات مشتركة للجيش الإسرائيلي والأمريكي تحاكي وقوع حربا اقليمية

الاحمد: كبار الدول مع خطة الرئيس .. والوطني سيعقد في ايار المقبل

يمر بحالة سيئة.. ترامب: أنا أكره الجميع في البيت الأبيض

سارة المغربية تنفي خطوبتها لكاظم الساهر.. "لست أنا"

فيديو.. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز سهل على خيتافي

الأخبار الرئيسية

وقود مصري -ارشيفية

السلطات المصرية تفتح معبر رفح لادخال شاحنات محملة بالبضائع والوقود لغزة

رواتب -ارشيفية

صرف رواتب موظفي السلطة غدا الاثنين عبر البنوك

مكان عملية الدهس

صور وفيديو : إطلاق نار على سائق بعد دهسه 3 جنود إسرائيليين في عكا

ترامب

هارتس نقلا عن مسؤول كبير: ترامب سيعلن عن خطته للسلام الأسبوع المقبل

السنوار - ارشيف

رغم نجاحه في بعض مسارات العمل الوطني..السنوار يشعر بـ"الخذلان" من فتح والرئيس عباس

الاتصالات الفلسطينية