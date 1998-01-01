حاسوب "هواوي" بكاميرا مخفية منعا للتجسس

وكالات / سما /

منذ ظهور صورة مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ وفي خلفيتها حاسوبه المحمول وقد غطيت كاميرته ومنفذ مايكروفونه بلاصق، والأخبار تؤكد على ضرورة تغطية كاميرا الحاسوب لمنع تجسس القراصنة على البيئة المحيطة بالمستخدم، لكن يبدو أن شركة هواوي وجدت حلا يغنيك عن استخدام اللاصق.

فقد كشفت الشركة الصينية النقاب عن الحاسوب المحمول "مايتبوك إكس برو" الجديد المزود بكاميرا منبثقة صغيرة تحت زر في صف الأزرار العلوي بلوحة المفاتيح، ويتم فتحها بمجرد الضغط على هذا الزر. وقد يلقى هذا المفهوم ترحيبا من المستخدمين الذين كانوا يغطون الكاميرا في حال عدم استعمالها.

ويأتي الحاسوب المحمول -الذي كشفت عنه خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية- بشاشة قياس 13.9 بوصة بدقة وضوح 3000×2000 بكسل، وتنسيق 3:2 وتشغل الصورة نحو 91% من سطح الشاشة.

وتنبض بداخل الجهاز الجديد المزود بنظام التشغيل ويندوز 10، معالجات إنتل كوري آي من الجيل الثامن، بالإضافة إلى بطاقة الرسوميات إنفيديا جيفورس إم إكس 150، ويتم تصريف الحرارة من الجهاز بواسطة نظام تبريد متطور.

ويأتي الحاسوب الجديد في جسم معدني مصنوع من سبيكة واحدة، مع لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية ومحمية ضد رذاذ الماء، مع لوحة لمسية متعددة وزر تشغيل مدمج به ماسح ضوئي لبصمة الأصابع من أجل تأمين الجهاز وتسجيل الدخول بسرعة.

ومن ضمن التجهيزات التقنية الأخرى في الجهاز نظام صوتي مجسم دولبي أتموس مع أربع سماعات متعددة المسارات وأربعة ميكروفونات، لإجراء مكالمات الفيديو بجودة فائقة، بالإضافة إلى منافذ التوصيل ثندربولت 3 ويو إس بي-سي، ويو إس ي-أي.

ويشتمل النموذج الأساسي من الحاسوب الجديد على معالج إنتل كور آي5 وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة ثمانية غيغابايتات، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايتا.

ومن المقرر طرح الحاسوب مايتبوك إكس برو في الأسواق بدءا من يونيو/حزيران المقبل.