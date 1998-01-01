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يوتيوب يسمح بتشغيل الفيديو بلا إنترنت في 125 بلداً

الأحد 04 مارس 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوتيوب يسمح بتشغيل الفيديو بلا إنترنت في 125 بلداً



وكالات / سما /

عرض يوتيوب إمكانية تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال لأول مرة في الهند عام 2014، وقد تم نشر هذه الميزة إلى مناطق أخرى الآن حيث أصبح بإمكان 125 بلدًا في العالم الحصول على زر التحميل.

وأتاحت يوتيوب هذه الميزة للبلدان التي يكون فيها الاتصال ضعيفا بالإنترنت، مع وجود بعض القيود على هذه الميزة، كما يمكن للمستخدمين معرفة البلدان التي تدعم هذه الميزة من هنا.

ولا يمكن تنزيل مقاطع الفيديو إلا باستخدام تطبيق الجوال، وليس على جهاز الحاسب، وستكون مقاطع الفيديو متاحة فقط للمشاهدة لمدة 48 ساعة ما لم تتصل بالإنترنت خلال تلك الفترة، فضلًا عن ذلك، بعض مقاطع الفيديو غير متوفرة تمامًا للتشغيل دون اتصال.

وفي حال كنت تعيش في واحدة من تلك البلدان، فعند الانتقال إلى صفحة مشاهدة الفيديو، سترى زر تنزيل جديدا بعد خيارات الإعجاب وعدم الإعجاب والمشاركة، ويمكنك الضغط على الزر لبدء عملية التنزيل، وبعد الانتهاء ستجد أن الخيار قد تحول إلى اللون الأزرق مع الإشارة إلى أنه قد تم تنزيله.

وفي حال تم فقدان الاتصال بشبكة الإنترنت أثناء عملية التنزيل، فسيتم استئناف العملية من حيث توقفت بمجرد الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو تشغيل البيانات المحمولة الخاصة بك.

وبعد مرور تلك الفترة ينبغي إعادة توصيل الجهاز بالإنترنت للتحقق من وجود تغييرات، مع الإشارة إلى إمكانية مشاهدة المحتوى غير الموسيقي لمدة تصل إلى 29 يومًا بعد تنزيله في بعض البلدان، وهناك أيضًا بعض مقاطع الفيديو التي لا تتوفر للتشغيل دون اتصال، وفي هذه الحالة سيظهر زر التنزيل باللون الرمادي ولن تتمكن من استخدامه.

#يوتيوب #انترنت #فيديو

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