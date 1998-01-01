الكاميرا سلاح هاتف سوني الجديد أمام المنافسين

وكالات / سما /

انحصر التنافس بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مؤتمر الجوال العالمي الذي اختتم بمدينة برشلونة الإسبانية الخميس الماضي بشكل كبير بسعيها لإبراز مدى جودة كاميرات هواتفها، فقدمت كل شركة حيلها وإبداعاتها بهذا الشأن، ومن بينها شركة سوني التي قدمت هاتفها الجديد إكسبيريا أكس زد2 بكاميرا دقتها 19 ميغابكسل ذات قدرات تصوير مميزة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الهاتف الذكي الجديد يدعم صور "المدى الديناميكي العالي" (HDR) ويزخر بمعالج كوالكوم سنابدراغون 845 الجديد، وبشاشة قياس 5.7 بوصات تدعم تقنية "فل أتش دي بلس" وتنسيق 18:9.

لكن الميزة الأبرز في هذا الهاتف هي كاميرته الخلفية التي تبلغ دقتها 19 ميغابسكل مع مثبت صورة خماسي المحاور، وإمكانية زيادة حساسية الضوء الخاصة بالمستشعر في حالة الظلام إلى "آيزو 51200" عند التقاط الصور أو "آيزو 12800" عند تسجيل مقاطع الفيديو.

كما طورت الشركة وضع التصوير بالحركة البطيئة من أجل التقاط 960 صورة في الثانية، مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة الوضوح الفائق "4كي" مع المدى الديناميكي العالي (4K HDR)، كما يضم الهاتف وظيفة ترقية مقاطع الفيديو العادية إلى محتويات عالية التباين (HDR Upscaler).

إلى جانب ذلك، وعلى غرار ميزة "أي آر إيموجي" في هاتف سامسونغ الأخير، جهزت سوني الكاميرا الأمامية بوظيفة تدعى "الصانع ثلاثي الأبعاد" (3D Creator) التي تتيح مسح أي جسم -بما في ذلك وجه المستخدم- وتحويله إلى مجسم "أفاتار" ثلاثي الأبعاد، ثم مشاركته في مواقع التواصل لاجتماعي.

ومن ناحية التصميم فإن هاتف سوني إكسبيريا أكس زد2 يمتاز بجانب خلفي من الزجاج وإطار من الألومنيوم وحواف مستديرة للشاشة. وتخلت الشركة عن مدخل سماعات الأذن التقليدي الذي بات التخلي عنه يتحول إلى توجه في الهواتف الجديدة منذ بدأته آبل في هواتف آيفون.

ويدعم الهاتف تقنية "غيغابت-أل تي إي"، ويضم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة أربعة غيغابايتات وذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت، كما أنه مقاوم للماء والأتربة وفقا لفئة الحماية IP65/68.

كما أطلقت سوني إصدارا صغيرا من هذا الهاتف هو "إكسبريا أكس زد2 كومباكت" الذي يحمل مواصفات إكسبريا أكس زد2 نفسها تقريبا باستثناء الشاشة التي جاءت بقياس خمس بوصات، وسعة البطارية.

ومن المقرر طرح هواتف سوني الجديدة في الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري.