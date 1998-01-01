الرجوب يعرض على الاتحاد الجزائري اللعب في فلسطين

رام الله / سما /

عرض رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على نظيره الجزائري، اقامة مباراة ودية بين أحد منتخبات البلدين على أرض فلسطين خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في رسالة بعث بها إلى نظيره الجزائري خير الدين زطشي، إن " القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأسرة الرياضية كافة، تواقين لاستضافة والترحيب بأحد منتخباتكم الوطنية خلال الفترة المقبلة على أرض فلسطين في الوقت الذي ترونه مناسبا".

وأعرب الرجوب، في الرسالة التي نشرها الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي السبت، عن أمله في أن يتحقق " هذا الحلم بتواجدكم على أرضكم وبين شعبكم الفلسطيني".

من جهة أخرى، توجه الرجوب، بالشكر والثناء لزطشي، نظير ما لقيه المنتخب الفلسطيني من كرم وحسن الاستقبال والضيافة خلال معسكره الاعدادي الأخير في الجزائر، لافتا أن ذلك عزز من ايمانه وقناعته الراسخة بأن" الجزائر خير من ساند فلسطين وقضيتها العادلة".

وأكد الرجوب، أن زطشي، يستحق عن جدارة التواجد على رأس الاتحاد الجزائري نظير عمله الدؤوب والمتواصل لإعلاء الصورة الرياضية والشبابية للجزائر على المستوى الإقليمي والدولي.