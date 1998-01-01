الأمعري يسحق طوباس بخماسية

البيرة / سما /

اكتسح فريق الامعري متصدر دوري الدرجة الاولى ضيفه طوباس بخمسة اهداف نظيفة ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ماجد أسعد في مدينة البيرة، ليصل الامعري الى النقطة 39 ، ليمضي بخطى واثقة صوب دوري المحترفين فيما تجمد رصيد طوباس عند النقطة 22 نقطة ، ويأتي اللقاء ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى ولحساب الجولة السابعة عشر.

تشكيلة مركز الأمعري: معاذ سماحة، همام أبو حسنين، أحمد معاري، إبراهيم الحبيبي، جلال أبو يوسف، مؤيد ناصر، أحمد سلامة، علاء قمر، يحيى السباخي، موسى أبو جزر، صلاح ظاهر.تشكيلة طوباس: زين العابدين فقها، حسن برهوش، عرفات دراغمة، محمد عوادي، يحيى جبارين، علي ظاهر، حمادة أبو بشارة، عمر محاسنة، عبد الله أبو محسن، محمد أبو الهنا.

أدار اللقاء كل من: جمعة أبو صبيح، رامي حلاحلة، يعقوب أبو تركي، كمال أبو تركي.

سيطر الأمعري على بداية الشوط الأول بشكل تام، حيث هدد همام أبو حسين مرمى طوباس عند الدقيقة (3) حين صوب كرة من داخل منطقة الجزاء جاءت سهلة بين يدي الحارس، وبعدها بدقيقتين تمكن يحيى السباخي من افتتاح التسجيل للأمعري بعد ان استلم كرة بينية من إبراهيم الحبيبي ليضعها برأسه في شباك طوباس.

وأضاف إبراهيم الحبيبي هدف الأمعري الثاني عند الدقيقة (13)، بعد ان استلم كرة من ضربة ركنية ليودعها في الشباك.

وتمكن يحيى السباخي من إضافة الهدف الثالث لمركز الأمعري من ضربة جزاء، ووسط انهيار تام لمدافعي طوباس، ليتمكن علاء قمر من إضافة الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة (42) لينتهي الشوط الأول بتقدم مركز الأمعري بأربعة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني انخفض ايقاع المباراة، وفي الدقيقة (58) حاول طوباس الوصول الى مرمى الأمعري عن طريق اللاعب محمد فخري الذي توغل من الجهة اليسرى ليصوب الكرة قبل ان يتألق الحارس معاذ سماحة ويحولها الى ركنية.

وأضاف همام أبو حسنين الهدف الخامس لفريقه عند الدقيقة (64) بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في مرمى زين العابدين فقها.

وعند الدقيقة (84) كاد حماده أبو بشارة أن يحرز هدف طوباس الوحيد عندما صوب كرة من داخل الصندوق قبل أن يحولها مدافع الأمعري أحمد عبدالله الى ركنية، لتنتهي المباراة بفوز الأمعري بخمسة أهداف دون رد.