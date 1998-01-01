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هارتس نقلا عن مسؤول كبير: ترامب سيعلن عن خطته للسلام الأسبوع المقبل

الأحد 04 مارس 2018 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس نقلا عن مسؤول كبير: ترامب سيعلن عن خطته للسلام الأسبوع المقبل



وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية قوله، إن المعلومات التي حصلت عليها السلطة تشير إلى أن "إسرائيل" تضغط على إدارة ترامب لنشر خطتها بسرعة.

وأضاف المسؤول، إنه استناداً إلى ما تمكنا من معرفته عن خطة السلام حتى الآن أن إدارة ترامب ستعلن عن الخطة الأسبوع المقبل، مشيراً الى أن السلطة الفلسطينية سترفضها من جهة، مما يمكن كل من نتنياهو والإدارة الأمريكية من تجسيد الفلسطينيين كرافضين للسلام أمام العالم.

وتابع: "نعلم أن نتانياهو في محنة وقد يدعو إلى اجراء انتخابات مبكرة بسبب الأزمة الداخلية الإسرائيلية، لذلك من المهم ألا تكون الساحة الدبلوماسية مدرجة في جدول الأعمال اليوم خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين، وأن يصور الفلسطينيون على أنهم رافضين ولكن وهذه المرة بدعم أمريكي".

وقالت الصحيفة،  إن "قيادة السلطة الفلسطينية ما تزال لا ترى سبباً لبدء محادثات مع الادارة أو الاستماع إلى خطتها للسلام"، مشيرة الى ما تحدث به صائب عريقات في وقت سابق، عن وثيقة ترامب حول القدس عاصمة لـ"إسرائيل" تمثل بداية مرحلة جديدة في السياسة الأميركية تجاه عملية السلام ووصفها بمرحلة "الإملاء".

وذكرت الصحيفة أن الوثيقة من المتوقع أن تدعو إلى خطة السلام الأمريكية والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، تتألف من أراضي غير متجاورة تبلغ مساحتها نحو 40 في المائة فقط من الضفة الغربية - وهي المناطق المحددة في المنطقتين "أ" و"ب" في اتفاق أوسلو -، وعاصمة بالقرب من القدس، كما سيسمح لإسرائيل بضم 10 الى 15 في المائة من الضفة الغربية وغور الاردن وعلى طول سلسلة جبال الضفة الغربية وتحتفظ بالمسؤولية الشاملة عن امن المنطقة.

#ترامب #خطة #السلام #اسرائيل

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