بعد اغلاقه لايام.. سلطات الاحتلال تعيد فتح كرم أبو سالم

غزة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة بعد إغلاقه لمدة خمسة أيام.

وقال مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال فتحت معبر كرم أبو سالم اليوم بشكل اعتيادي، لإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والبضائع والمحروقات إلى غزة.

وكان جيش الاحتلال فرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية المحتلة، وأغلق المعابر مع قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى مساء السبت، بحجة "عيد "البوريم" اليهودي.

وأوضح الاحتلال أنه سيتم رفع الإغلاق وفتح المعابر مع القطاع اليوم الأحد، بعد تقييم الوضع الميداني.