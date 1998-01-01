جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بعد اغلاقه لايام.. سلطات الاحتلال تعيد فتح كرم أبو سالم

الأحد 04 مارس 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اغلاقه لايام.. سلطات الاحتلال تعيد فتح كرم أبو سالم



غزة/سما/

قررت  سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة بعد إغلاقه لمدة خمسة أيام.

وقال مصادر محلية،  إن سلطات الاحتلال فتحت معبر كرم أبو سالم اليوم بشكل اعتيادي، لإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والبضائع والمحروقات إلى غزة.

وكان جيش الاحتلال فرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية المحتلة، وأغلق المعابر مع قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى مساء السبت، بحجة "عيد "البوريم" اليهودي.

وأوضح الاحتلال أنه سيتم رفع الإغلاق وفتح المعابر مع القطاع اليوم الأحد، بعد تقييم الوضع الميداني.

#معبر #كرم ابو سالم

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تدخل 350 شاحنة الى قطاع غزة عبر كرم ابو سالم

سلطات الاحتلال تسمح بإدخال 550 شاحنة الى غزة

سلطات الاحتلال تسمح بادخال 400 شاحنة ومحروقات الى غزة

سلطات الاحتلال تسمح بادخال بضائع ووقود الى قطاع غزة

الاحتلال يسمح بادخال 660 شاحنة عبر كرم ابو سالم الى غزة

الاحتلال يسمح بإدخال 500 شاحنة عبر كرم ابو سالم الى غزة اليوم

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما جاء في اجتماع الوفد الامني المصري مع محافظ غزة "أبو النجا"

معاريف تزعم: حزب الله كشف مخطط حماس في لبنان ولقاء بين نصرالله والعاروري وسليماني

صور: فنانة مصرية شهيرة تتخلى عن حجابها في عيد ميلادها ال 67

فيديو صادم : أجبروه على ابتلاع أفعى!

البردويل : التمكين من منظور السلطة هو إقصاء كلي للطرف الآخر

ممنوع الرقص والتمايل في حفلة تامر حسني في السعودية “فيديو”

الاحمد: كبار الدول مع خطة الرئيس .. والوطني سيعقد في ايار المقبل

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

صرف رواتب موظفي السلطة غدا الاثنين عبر البنوك

مكان عملية الدهس

صور وفيديو : إطلاق نار على سائق بعد دهسه 3 جنود إسرائيليين في عكا

ترامب

هارتس نقلا عن مسؤول كبير: ترامب سيعلن عن خطته للسلام الأسبوع المقبل

السنوار - ارشيف

رغم نجاحه في بعض مسارات العمل الوطني..السنوار يشعر بـ"الخذلان" من فتح والرئيس عباس

ما هي الرسالة "شديدة اللهجة " التي نقلها الوفد المصري الى حركة حماس ؟

الاتصالات الفلسطينية