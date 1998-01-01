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رئيس برشلونة السابق: نيمار سينتقل إلى ريال مدريد

الأحد 04 مارس 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس برشلونة السابق: نيمار سينتقل إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

أكد السيد خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، أن البرازيلي نيمار جونيور لن يبقى في ناديه الحالي باريس سان جيرمان طويلاً، مؤكداً أن الفتى البرازيلي يستهدف الانتقال إلى ريال مدريد.

وأشار خوان لابورتا الذي تولى رئاسة برشلونة لمدة 7 سنوات من 2003 حتى عام 2010، أن نيمار اختار باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون خطوة انتقاليه لمستقبله في ريال مدريد الإسباني.

وأضاف خوان لابورتا إلى الصحافة الإسبانية قائلاً: “نيمار يريد الفوز بالكرة الذهبية، هذا لن يحدث في باريس سان جيرمان، هو يعلم ذلك، هو يريد العودة إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد، سينجح في ذلك قريباً”.

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد في الفترة القادمة، في ظل رغبة إدارة النادي الملكي تدعيم صفوف الفريق.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة يونيو الماضي، في صفقة قياسية وصلت إلى 220 مليون يورو جعلته الأغلى في التاريخ.

 

ويعاني ريال مدريد في الفترة الحالية من سوء النتائج خصوصاً على الصعيد المحلي في الدوري الإسباني وخروجه من كأس الملك على يد ليجانيس.

#برشلونة #ريال مدريد

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