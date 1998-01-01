بدء تدريبات مشتركة للجيش الإسرائيلي والأمريكي تحاكي وقوع حربا اقليمية

القدس المحتلة / سما /

بدأت صباح اليوم الأحد، تدريبات عسكرية مشتركة، للجيش الإسرائيلي والأمريكي، تحاكي وقوع حربا على إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية تحاكي التدريبات حربا شاملة وتعرض "إسرائيل" لهجمات صاروخية من عدة جبهات وخاصة من الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة والجبهة الشمالية مع حزب الله.

و سيشارك في هذه التدريبات، التي تستمر لمدة إسبوع، حوالي الفين وخمسمائة جندي أمريكي وألفي جندي إسرائيلي.

وبحسب موقع "يسرائيل ديفينس" تهدف هذه التدريبات إلى تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الجيشين، ورفع الجاهزية الدفاعية للقوات المشتركة لمواجهة أي تهديدات صاروخية.

يشار الى أن هذا التدريب الدوري السنوي، المسمى "جونيبر كوبرا" ،يجرى في إسرائيل للمرة التاسعة، ولقد تم تنفيذه لأول مرة في العام 2001، وهو بمثابة التدريب الأضخم المشترك بين الجيش الإسرائيلي و الأميركي.