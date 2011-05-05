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إسرائيلي يشيد بتبرع قطر لصالح جمعية اسرائيلية لعلاج الأطفال

الأحد 04 مارس 2018 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيلي يشيد بتبرع قطر لصالح جمعية اسرائيلية لعلاج الأطفال



القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس ما يسمى بـ"الجمعية القانونية الإسرائيلية لشؤون الأطفال" شيمون دافيد الشكر لدولة قطر بعد أن تبرعت بمبلغ خمسة ملايين دولار للجمعية، دون أن يحدد الجهة التي تبرعت أو تاريخ ذلك.


ونشر دافيد -الذي عرف نفسه بأنه "متطوع في مجال حقوق الإنسان وسفير الطفل في أوغندا- ناميبيا– الكونغو" – تغريدة السبت في حسابه على تويتر قال فيها: شكرا للإخوة في قطر لدعمهم اللامحدود لجمعية (أنقذ قلب الطفل) في تل أبيب وقد خصصت لأطفالنا بإسرائيل 5 مليون دولار كميزانية خيرية شكرا من القلب".


بدوره أعاد نشر التغريدة الصحفي الإسرائيلي شمعون آران على صحفته الرسمية في تويتر وتسائل: "هل ذلك من باب الصدفة؟ أم هناك شيء آخر.. بداية الرياضة- ثم دعم قطر ماليا للجمعية الخيرية الإسرائيلية.. تقارب؟ تطبيع؟".

#إسرائيلي #تبرع #قطري #الاطفال

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