ممنوع الرقص والتمايل في حفلة تامر حسني في السعودية “فيديو”

الرياض / وكالات /

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتذاكر حفلة الفنان المصري “تامر حسني” التي ستقام في ٣٠ الشهر الجاري في مدينة جدة بالسعودية مع وجود شرط “ممنوع الرقص والتمايل”.

كما تداول عدد من المغردين شروط هيئة الترفيه السعودية، لحضور حفل الفنان تامر حسني، إذ وضعت ثمانية شروط لحضور الحفل.

واشترطت الهيئة عدم الرقص والتمايل، والالتزام بالملابس المحتشمة، ومنع دخول الأطفال أقل من 12 عاماً، وتحديد ثلاثة تذاكر لكل عميل، بالإضافة إلى فصل الرجال عن النساء، ومنع الأكل والتدخين، ومنع استبدال التذاكر المباعة.

الشرط الأبرز والمكتوب على تذاكر الحفل “يمنع الرقص أو التمايل” خلال الحفل، الأمر الذي أثار الكثير من التفاعل إزاءه.

ويذكر أن بطاقات الحفل نفدت في أقل من ساعتين على طرحها، وقد انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر جمهور تامر حسني يتسابق لشراء التذاكر، وذلك فور فتح متجر Virgin Megastore في السعودية أبوابه، وذلك على إحدى أغانيه الشهيرة.

ويبدأ سعر تذكرة الحفل لفئة الدرجة الأولى بمبلغ ١٤٧٥ ريال سعودي أي حوالى ٣٣٠ دولار أمريكي.





