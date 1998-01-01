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مقتل رجل أطلق على نفسه النار أمام البيت الأبيض

الأحد 04 مارس 2018 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل أطلق على نفسه النار أمام البيت الأبيض



وكالات / سما /

قالت الشرطة المحلية إن الرجل الذي أطلق النار على نفسه أمام البيت الأبيض لقي حتفه.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن شهود قولهم إن الرجل، والذي لم يتم التعرف على هويته بعد، كان بين حشد كبير حينما أطلق النار على نفسه.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يجرون مبتعدين في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار في خلفية المشهد وأسرعت فيه مركبات الطوارئ إلى موقع الحادث.

وقالت المتحدثة باسم جهاز الأمن السري كاثي ميلهون إن الرجل أصيب بجرح واحد جراء إطلاق رصاصة فيما لم يقم أفراد الجهاز بإطلاق أي نيران.

ولم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض وقت إطلاق النار، حيث يتواجد حالياً في مدينة (وست بالم بيتش) بولاية فلوريدا، ومن المتوقع أن يعود إلى واشنطن العاصمة مساء اليوم.

وقال جهاز الأمن السري الأمريكي في تغريدة "يقوم أفراد جهاز الأمن السري بالاستجابة لتقارير عن إصابة شخص جراء قيامه بإطلاق النار على نفسه قرب الحديقة الشمالية للبيت الأبيض".

وتابع الجهاز "لم ترد تقارير عن إصابات أخرى متعلقة بحادث البيت الأبيض".

وقال هوجان جيدلي نائب المتحدث باسم البيت الأبيض "علمنا بالحادث وتم إخطار الرئيس به".

يأتي الحادث بعد أيام من اقتحام مركبة حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض، ما أسفر عن القبض على السائقة البالغة من العمر 35 عاما وتوجيه اتهام لها.

#مقتل #البيت الأبيض

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