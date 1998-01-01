فيديو.. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز سهل على خيتافي

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصاراً سهلاً على خيتافي بنتيجة 3/1 ، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو ، ضمن فعاليات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم .

بداية المباراة كانت بطيئة نوعاً ما ، ولم تشهد الكثير من المحاولات حيث انحصرت الكرة في وسط الميدان ، جراء التراجع الدفاعي لنادي خيتافي ، بينما حاول ريال مدريد بناء هجمات منظمة لكنه لم يفلح في تهديد مرمى الضيوف .

وفي الدقيقة 24 سجل جاريث بيل الهدف الأول لنادي ريال مدريد ، بعد تنفيذ ركنية بسلسلة من التمريرات المتتالية لتصل إلى كريم بنزيما داخل يمين المنطقة ليرسلها عرضية لداخل المنطقة فى اتجاه سيرجيو راموس وإيسكو لكنها ارتدت من الدفاع لتجد جاريث بيل المتمركز داخل منتصف المنطقة ليسددها بالقدم اليسري بتسديدة قوية على يسار الحارس مارتينيز لتسكن الشباك بنجاح .

بعد ذلك هدأت المباراة مرة أخرى ، ودخلت في نسق بطيء لم يخرجها منه سوى تسديدة قوية من كارفاخال من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الأيمن إلى ضربة مرمى .

وقبل نهاية الشوط الأول ، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لصالح ريال مدريد ، بعد تلقيه تمريرة بينية من كريم بنزيما ، ليعود الفريقين إلى غرفة تغيير الملابس والنتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهفين نظيفين .

في الشوط الثاني ، تحصل خيتافي على ركلة جزاء في الدقيقة 65 ترجمها فرانشيسكو بورتيو لهدف فى منتصف المرمى ، معلناً تقليص الفارق إلى هدف وحيد .

وفي الدقيقة 78 أضاف كريستيانو رونالدو هدفاً ثالثاً لفريقه بعد تنفيذ ركنية بعرضية قوية وصلت إلى سيرجيو راموس على الجهة اليسري ليمررها هذا الأخير إلى مارسيلو الذي أرسل عرضية متقنة على القائم الأول ليتلقاها رونالدو برأسية عانقت الشباك .

وبهذا الفوز ، رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 36 في المركز العاشر .