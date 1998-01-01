معاريف تزعم: حزب الله كشف مخطط حماس في لبنان ولقاء بين نصرالله والعاروري وسليماني

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني منع مخططاً عكفت عليه حركة "حماس" لتدشين بنى عسكرية في جنوب لبنان.

وفي تقرير نشرته "معاريف" اليوم السبت، قال معلّق الشؤون الاستخبارية يوسي ميلمان، إنّ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت يوسف حمدان القيادي في حركة "حماس" أثناء تواجده في صيدا، قبل شهرين، كشفت النقاب عن مخطط عكف عليه الأخير لبناء بنى تنظيمية تسهم في تنفيذ غارات صاروخية على إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان وذلك في حال اقدام اسرائيل على شن حرب ضد قطاع غزة .

وادعى ميلمان أن "قادة حزب الله غضبوا من محاولات حماس العمل دون علمهم و خشية أن يؤدي أي تصعيد انطلاقاً من الجنوب إلى جرّ الحزب إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل"، زاعماً أنه "في أعقاب لقاءات بين قادة الطرفين تم الاتفاق على عدم الإقدام على أية خطوة من قبل حماس من دون معرفة الحزب"

واوضحت انه بناء على معلومات اسرائيل الاستخبارية فانه بعد كشف مخطط حماس تم عقد لقاء بين الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري و بحضور الجنرال الايراني قاسم سليماني.

وطالب نصرالله من العاروري ان يتم التنسيق مع حزب الله في اي محاولة لفتح جبهة على الحدود الجنوبية للبنان مع اسرائيل



وأعادت الصحيفة التذكير بأن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، إن حركة "حماس" لا تبدي حماسة لشن عمليات انطلاقاً من قطاع غزة لتجنب ردة فعل إسرائيلية وغير قادرة على تنفيذ عمليات من الضفة الغربية، لذا تحاول العمل ضد إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان.