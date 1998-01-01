جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف تزعم: حزب الله كشف مخطط حماس في لبنان ولقاء بين نصرالله والعاروري وسليماني

السبت 03 مارس 2018 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف تزعم: حزب الله كشف مخطط حماس في لبنان ولقاء بين نصرالله والعاروري وسليماني



القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني منع مخططاً عكفت عليه حركة "حماس" لتدشين بنى عسكرية في جنوب لبنان.

وفي تقرير نشرته "معاريف" اليوم السبت، قال معلّق الشؤون الاستخبارية يوسي ميلمان، إنّ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت يوسف حمدان القيادي في حركة "حماس" أثناء تواجده في صيدا، قبل شهرين، كشفت النقاب عن مخطط عكف عليه الأخير لبناء بنى تنظيمية تسهم في تنفيذ غارات صاروخية على إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان وذلك في حال اقدام اسرائيل على شن حرب ضد قطاع غزة .

 وادعى ميلمان أن "قادة حزب الله غضبوا من محاولات حماس العمل دون علمهم و خشية أن يؤدي أي تصعيد انطلاقاً من الجنوب إلى جرّ الحزب إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل"، زاعماً أنه "في أعقاب لقاءات بين قادة الطرفين تم الاتفاق على عدم الإقدام على أية خطوة من قبل حماس من دون معرفة الحزب"

واوضحت انه بناء على معلومات اسرائيل الاستخبارية فانه بعد كشف مخطط حماس تم عقد لقاء بين الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري و بحضور الجنرال الايراني قاسم سليماني.

وطالب نصرالله من العاروري ان يتم التنسيق مع حزب الله في اي محاولة لفتح جبهة على الحدود الجنوبية للبنان مع اسرائيل 

وأعادت الصحيفة التذكير بأن وزير  الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، إن حركة "حماس" لا تبدي حماسة لشن عمليات انطلاقاً من قطاع غزة لتجنب ردة فعل إسرائيلية وغير قادرة على تنفيذ عمليات من الضفة الغربية، لذا تحاول العمل ضد إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان.

#نصرالله #العاروري #حماس #سليماني

أخبار ذات صلة

هنية والحمدلله

اتصال بين هنية و الحمد الله ولقاء بين وفدي حماس و فتح قريباً في القاهرة بعد زيارة غزة

حماس و حزب الله

محلل اسرائيلي يزعم: حماس تحاول تقليد حزب الله عسكريًا .. لكن غزة ليست لبنان

حماس و مصر

حماس: القاهرة أبلغتنا رفضها توسيع حدود غزة على حساب سيناء ولقاء تيار دحلان انساني بحت

معبر رفح -ارشيفية

معاريف تزعم: خلافات مالية في مصر هي اساس التأخير في فتح معبر رفح

قسام

معاريف: بتوجيهات من ايران وحزب الله ..حماس تسعى لتطوير أسلحتها الجوية

مصالحة -ارشيفية

هارتس تزعم: مصر تضغط على حماس لتتنازل عن القطاع للسلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تسريب لمبارك.. ماذا قال عن دور أمريكا بثورة يناير؟ (تسجيل)

توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع اسرائيل للمثل زياد عيتاني

بدران : وعود إيجابية مصرية للتخفيف من معاناة غزة تشمل معبر رفح والبضائع

صور: فنانة مصرية شهيرة تتخلى عن حجابها في عيد ميلادها ال 67

عارضة روسية تعد بكشف علاقة ترامب بالكرملين مقابل تحريرها

صحيفة : حماس رفضت اعطاء مصر تفاصيل حول الجنود الاسرى لديها

قصر سعود الفيصل في لوس أنجليس معروض للبيع بـ110 ملايين دولار (صور)

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري مع محافظ غزة

هذا ما جاء في اجتماع الوفد الامني المصري مع محافظ غزة "أبو النجا"

الشهيد محمد ابو جامع -ارشيف

استشهاد مزارع متأثرا بجراحه التي اصيب بها ظهر اليوم شرق خان يونس

الحمد الله: ملتزمون بالمصالحة و ادراج موظفي غزة في ميزانية 2018 التي سيصادق عليها الرئيس غداً

ضابط إسرائيلي

ضابط إسرائيلي يكشف أسرار الحرب المقبلة : سنحسم كتائب حماس خلال أيام معدودة

اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

الاتصالات الفلسطينية