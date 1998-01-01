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"فدا" يرحب بقرار مجلس الشيوخ الأسباني

السبت 03 مارس 2018 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بقرار مجلس الشيوخ الأسباني، عبر تصويته بالإجماع على قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتقال الأطفال، وكذلك الأحكام الإدارية.

وأكد جمال نصر عضو المكتب السياسي لـ(فدا) على أهمية تلك المواقف المتقدمة والشجاعة من قبل الدول الصديقة، والتي تؤكد على انتهاكات دولة الاحتلال بحق أسرانا مخالفة للقانون الدولي، وآن الأوان أن يتدخل العالم الحر كما مملكة أسبانيا لإنهاء هذه القضية الإنسانية، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من عبث واستهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية واحترام قيمة الإنسان.

وأشار نصر بضرورة العمل على إعلاء ثقافة المعرفة التي تتيح التحرك وعلى كافة الصعد دفاعاً عن حقوق الإنسان، وكيفية إيصال صوت الضحايا لكافة المؤسسات والمنابر الدولية كالأمم المتحد وأذرعها، وكذلك مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية للضغط على كافة الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، للجم دولة الاحتلال والتوقف الفوري عن كافة ممارساتها العدوانية تجاه شعبنا وخاصة الأطفال.

#فدا #الشيوخ الأسباني

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