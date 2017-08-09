حمدونة: أسرى الدفعة الرابعة معاناة فلسطينية وتجاوز إسرائيلي مستمر

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أثار مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم السبت معاناة أسرى الدفعة الرابعة التى أبطلت دولة الاحتلال تنفيذها رغم الاتفاق ، وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية والانسانية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالافراج عنهم رغم التفاهمات الفلسطينية الاسرائيلية برعاية أمريكية بداية العام 2014 .

وأضاف د. حمدونة أن الدفعة الرابعة كان يجب تنفيذها في 29 مارس 2014م، والتي تضم ثلاثين أسيراً ، من بينهم عدد من فلسطينيي ال 48 وأسرى القدس، وتم الغاءها رغم موافقة الاحتلال على استئناف المفاوضات في يوليو/تموز 2013 ، وذلك على أربع دفعات خلال تسعة أشهر ، وقد تم الافراج عن 78 أسيرا، ولكنها ماطلت في إطلاق الدفعة الرابعة التى تتكون من ثلاثين معتقلاً أمضى أكثرهم 36 عام ، وأقلهم خمسة وعشرين عاماً ، وهم ( الأسير يونس المعتقل منذ العام 1983 ، والأسير ماهر يونس المعتقل منذ العام 1983، والأسير محمد الطوس المعتقل منذ العام 1985 ، والأسير وليد دقة المعتقل منذ العام 1986 ، والأسير إبراهيم أبو مخ المعتقل منذ العام 1986، والأسير رشدي أبو مخ المعتقل منذ العام 1986 ، والأسير إبراهيم بيادسة المعتقل منذ العام 1986 ، والأسير أحمد أبو جابر المعتقل منذ العام 1986، والأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ العام 1986، والأسير محمد داوود المعتقل منذ العام 1987، والأسير بشير الخطيب المعتقل منذ العام 1988، والأسير محمود جبارين المعتقل منذ العام 1988، والأسير جمعة جمعة المعتقل منذ العام 1988، والأسير محمود أبو خرابيش المعتقل منذ العام 1988 ، والأسير سمير سرساوى المعتقل منذ العام 1988 ، والأسير رائد السعدى المعتقل منذ العام 1989 ، والأسير فارس بارود المعتقل منذ العام 1991 ، والأسرى إبراهيم ومحمد ويحيى إغبارية المعتقلون منذ العام 1992، والأسير جبارين المعتقل منذ العام 1992 ، والأسير ضياء الآغا " الفالوجى " المعتقل منذ العام 1992 ، والأسير محمد فلنة المعتقل منذ العام 1992 ، والأسرى ناصر ومحمد أبو سرور المعتقلون منذ العام 1993 ، والأسير محمد و عبد الجواد شماسنة المعتقلون منذ العام 1993 ، والأسير علاء الدين الكركى المعتقل منذ العام 1993 ، والأسير محمود عيسى المعتقل منذ العام 1993، والأسير نائل سلهب المعتقل منذ العام 1993.